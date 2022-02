Este es el pantalón cargo de Pull & Bear que no te quitarás en toda la primavera

Esta nueva temporada que no falte en tu armario el pantalón cargo de Pull & Bear que será máxima tendencia.

Existen muchos tipos de corte de pantalón. Están aquellas que se resignan a olvidar los clásicos pantalones pitillo y muchas otras que desde que han caído en las redes de los campana, no quieren otros. Hay estilos y gustos de todo tipo, pero lo que está claro es que según nuestra intuición, basada en lo que vemos a través del 'street style', los pantalones que van a ser máxima tendencia esta primavera son los cargo y están en Pull & Bear.

Si en algún momento te has planteado sumergirte en algún corte de pantalón desconocido para ti, pero no te has atrevido, ha llegado el momento de que lo hagas. Puede que no seas muy fan de los pantalones cargo, pero te aseguramos que lo que ha logrado Pull & Bear, no lo ha logrado nadie. Y es que si nosotras no confiábamos demasiado en este corte, ahora se ha convertido en nuestra opción atrevida favorita. ¿Cómo lo han conseguido? Muy sencillo. No hay más que observar esta propuesta para creer firmemente que este diseño sentará bien a todas. Pero, antes de nada, ¿sabes qué tienen de especial los cargo?

Los pantalones cargo se caracterizan por tener semejanza con los uniformes militares, unos diseños destacados por su corte desenfadado, enormes y múltiples bolsillos y corte masculino que ha ido evolucionando con el paso del tiempo.

Ahora que ya conoces más en profundidad el diseño que marcará tendencia, ya podemos volver al inicio de la cuestión y analizar el diseño que se convertirá en la estrella del momento. ¿Por qué este diseño y no otros? Estos pantalones de Pull & Bear podemos decir que van a arrasar a simple vista por su tono lila. A estas alturas, ya estarás al tanto que se trata del color Pantone 2022 pero es que, además, han sabido adaptar muy bien la dulzura de ese tono pastel a la dureza del diseño cargo.

Por otro lado, también cabe destacar su suave corte y la forma en la que sus bolsillos están estratégicamente diseñados para que sienten de maravilla, sin esa robustez característica de este tipo de diseños. Así que sí, si estás pensando en unirte esta primavera a la tendencia de los pantalones cargo, en este diseño encontrarás todo lo que buscas.