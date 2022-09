Omega y Swatch unen fuerzas para embarcarse en su primera misión conjunta: relojes inspirados en el espacio y los planetas

MoonSwatch es el nombre de esta nueva colección original y divertida que presenta estos relojes fabricados con la marca patentada BIOCERAMIC.

Inspirada en el espacio, creando productos innovadores que unan lo mejor del mundo urbano y de lujo, la primera colaboración entre Swatch y Omega viene pisando fuerte. Una colección que, bajo el nombre MoonSwatch, incluye nada más y nada menos que once relojes que llevan el nombre de cuerpos planetarios. Desde el Sol hasta Plutón, pasando por todos ellos y, además, todos los diseños están fabricados por BIOCERAMIC, la última innovación en cuanto a materiales, que se trata de una mezcla única fabricada a base de dos tercios de cerámica y un tercio de materiales de origen biológico derivados del aceite de ricino.

MoonSwatch homenajea a los planetas para conmemorar la colaboración entre Swatch, la valiente empresa que apostó todo para salvar a la industria relojera suiza, y Omega, el fabricante del emblemático e icónico Speedmaster Moonwatch. Siguiendo los mismos patrones y el diseño de este reloj, se ha conseguido el increíble resultado de una colección de once relojes únicos, con colores poco habituales aunque muy originales y perfectos para hacer de este reloj un reloj todoterreno, tanto para hombres como para mujeres.

El diseño de estos MoonSwatch está estudiado al milímetro y todas sus esferas incluyen tres elementos: la marca OMEGA x Swatch, el emblemático logotipo del Speedmaster y el nuevo logotipo de MoonSwatch. Además, en el cristal de la esfera puede apreciarse una "S" oculta en el centro.

Las agujas del cronógrafo (tanto las de las horas, como las de los minutos y los segundos), así como los índices que marcan las horas llevan superluminova, un material que hace que brillen en la oscuridad. Por último, en la tapa de la pila se puede observar la representación del planeta correspondiente y su correa de velcro le aporta ese toque final de elegancia cosmonáutica.

Raynald Aeschlimann, presidente y director general de OMEGA muestra un orgullo inmenso ante esta nueva colección: «La larga y distinguida historia de OMEGA podría haberse truncado si no hubiera sido por la visión y la valentía de Swatch. Por ello, la colección MoonSwatch es un guiño ingenioso y accesible a los "salvadores" de nuestra industria. Los MoonSwatch, además, son perfectos para aquellos que empiezan a enamorarse de los Moonwatch. La verdad es que no se me ocurre un reloj más apropiado para lanzar un proyecto común. Con Moonwatch ya fuimos a la luna, así que ahora nos toca explorar la Vía Láctea con MoonSwatch. Son relojes increíbles, con colores fantásticos y siempre logran arrancarme una sonrisa».

Esta colección tan especial (aunque no limitada) ha recibido un enorme apoyo y gran entusiasmo, agotando todas sus existencias, por lo que la familia de Swatch está trabajando constantemente para reponerlos y que te hagas con el que más te guste. Pronto volverán a estar disponibles tanto online como en las tiendas físicas, y de momento, puedes echarles un vistazo y elegir tu favorito.