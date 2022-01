Nuria Roca luce el jersey que te va a crear la primera necesidad del 2022

Es de la firma francesa Sandro y en breve va a poner el cartel de agotado porque además de ser ideal, queda perfecto con cualquier tipo de pantalón con el que lo combines.

UXÍA B. URGOITI

Puede que hasta te parezca que esta noticia ya la has leído, porque que digamos que Nuria Roca va vestida ideal no es ninguna novedad. La presentadora de La Sexta y colaboradora de 'El Hormiguero' siempre está en nuestra lista de las mujeres en las que nos inspiramos a la hora de ponernos a decir qué nos ponemos cada mañana. Pero lo que no podíamos imaginar, es que la valenciana nos iba a dar el jersey viral del invierno. Y lo hemos bautizado así porque ya se lo hemos visto a varias 'insiders' de moda, por lo que, a partir de ahora, la vamos a meter a ella también en esta categoría. Se trata de un diseño de la firma francesa Sandro que va a ser el culpable de tu primera gran obsesión e inversión 'shopping' de este 2022.

El diseño que ha elegido Nuria Roca está tejido en lana, de color blanco roto, con el cuello ligeramente subido y puede que no te hayas dado cuenta, pero las letras en rojo son la palabra 'Love' deconstruida como total protagonista. Sabemos que te ha ocurrido como a nosotras, que te has enamorado de él nada más verlo y has querido saber todo sobre él. Pues por ahora, tienes suerte, porque lo puedes encontrar en la web de Sandro en todas sus tallas, pero si lo dejas por mucho tiempo, no podemos prometerte que siga ahí cuando finalmente te decidas. Porque además de ser ideal, tiene una rebaja de un 50%, así que está a mitad de precio.

El secreto del éxito de este diseño de la marca francesa reside en su versatilidad. Vas a triunfar llevándolo si lo combinas con unos vaqueros pitillo, pero te quedará igual de genial con unos campana o unos rectos. No importa el modelo de pantalón porque le pega 100%.

Lo cierto es que a nosotras nos encanta como lo ha lucido Nuria Roca, con esos pantalones 'cropped' y las botas con suela 'track' que como bien sabes no pueden ser más tendencia.

El caso es que por culpa de Nuria Roca ya tenemos creada nuestra primera necesidad de 'shopping' de este 2022, pero lo cierto es que este jersey de Sandro promete darnos muchos buenos 'looks' en este año, pero también en el siguiente o en 2024, ya que es de esos que nunca va pasar de moda.