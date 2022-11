La colaboradora de 'El Hormiguero' ha elegido una blazer entallada de la firma Laura Bernal.

Noelia Murillo

En un momento en que todas las firmas apuestan por absolutamente todos los cortes y tejidos, resulta muy difícil destacar por algún detalle en particular. Con la desventaja de que otras marcas ya están afianzadas en la industria de la moda y que las famosas suelen optar por ellas para los eventos más especiales del año (de ahí las famosa embajadoras de las firmas), sorprende que lo clásico sea precisamente lo que mejor funciona lejos de pasarelas y fiestas como la de los Oscar o los Globos de Oro.

Con clásico nos referimos a un traje de pantalón y chaqueta que, en buena parte de las ocasiones, nos puede sacar de un apuro y, encima, suele quedarle de maravilla a cualquier que priorice formalidad a la sorpresa. No obstante, a veces se da el caso de una combinación de significados, para copar todos los titulares del papel cuché debido a un look en particular. Fue el caso de la princesa Leonor hace unos días, en el marco de los Premios Princesa de Asturias, cuando eligió un estilismo que se salía de su línea habitual y que, a la vez, resultó inesperado.

Y es que la heredera al trono reapareció en el Auditorio Príncipe Felipe de la ciudad asturiana de Oviedo con un conjunto rosa chicle que acaparó todas las miradas, perteneciente a Laura Bernal, firma española en la que ya ha confiado su madre, la reina Letizia, en otras ocasiones. En una entrevista con Woman.es la propia diseñadora y directora creativa Ester Cerdán sugirió que "la opción ' menos es más' puede ser perfecta" y que con los complementos o, simplemente, con una buena actitud cualquier estilismo clásico es digno de réplica.

Puede que por eso hoy hayamos soñado con la blazer que ha escogido Nuria Roca para su habitual tertulia de los jueves en 'El Hormiguero', en la que ha estado acompañada por su marido, Juan Del Val, Tamara Falcó, Cristina Pardo y el presentador del espacio, Pablo Motos. Si bien le hemos cogido el truco a la forma de combinar de Nuria (una camisa desatacada con un pantalón algo menos llamativo, un vestido clásico con unas botas de anuncio o un traje donde bailen las tonalidades y le aporte un sentido más liberado), la chaqueta que ha llevado nos ha recordado que en todo armario debe haber hombreras.

Lejos de recordarnos a las características, extravagantes y hasta molestas de los años 80, las de esta blazer se presentan como una opción obligatoria para cualquier evento de invierno en el que se nos exija la etiqueta casual en el 'dress code'. La prenda presenta un par de botones delanteros, por debajo del pecho, así como en las mangas. Se puede llevar tanto abierta como cerrada y llega por la mitad del muslo. Nuria ha optado por hacerlo de la segunda manera, para marcar el contraste entre ella y el pantalón y el top negro. Tal y como podemos ver en su web, se vende a conjunto (opción, por ejemplo, que escogió la también periodista y escritora Sandra Barneda), pero la idea de Nuria Roca rompe con esa homogeneidad y nos encanta.