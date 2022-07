Nuria Roca vuelve a conquistarnos con un bikini estilo retro y que además está rebajado

Luciendo tipazo y con su mejor sonrisa, la valenciana nos ha enamorado, una vez más, con un traje de baño que vas a querer incorporar a tu colección.

Tamara Conde

Hace unos días lo hizo con un bikini 'tie-dye' y un posado de lo más sensual, y ahora ha vuelto a dejarnos boquiabiertos con las instantáneas que ha compartido a través de sus redes sociales en las que podemos ver a la presentadora disfrutando de unos días de vacaciones junto a su familia. Entre aguas de un color turquesa sorprendente y rodeada de sus seres más queridos, Nuria Roca ha posado para sus seguidores con su mejor sonrisa y un bikini que nos ha enamorado, tanto o incluso más que otros que ha enseñado (y que además le sienta como un guante).

Para completar su look, Nuria Roca ha optado por prendas muy cómodas y acertadas para un día de barco, sol y playa en el que solo ha necesitado una camisa de lino en color naranja para aportar color y alegría al estilismo, unos pantalones anchos en color negro y un sombrero y un bolso de rafia para llevar todo lo necesario. No han podido faltar sus gafas de sol de confianza en color blanco y unas sandalias planas a juego con la camisa. Un look que perfectamente podemos recrear con prendas de nuestro armario y que nos sirve de inspiración para nuestras próximas vacaciones.

El bikini en cuestión es de la marca Bo Star Swim, concretamente el modelo Corfú, que tiene un diseño retro y elegante al mismo tiempo y que hemos podido comprobar con nuestros propios ojos que sienta de maravilla.

De color blanco y negro que hará que resalte tu bronceado, la parte superior tiene una sujeción perfecta y cuenta con un escote cómodo y maravilloso. Por su parte, la braguita de talle alto favorecerá tu figura y le dará un toque setentero a tu look gracias a los mini bolsillos con los que cuenta. Está disponible en la página web de la firma en varias tallas y ahora con descuento, con un precio de 84 euros (antes 119).

Y aunque ya no es ninguna sorpresa, la presentadora ha vuelto a ser muy alabada por sus seguidores que han demostrado, a través de sus comentarios, lo querida que es Nuria Roca. Y, como siempre, agradecida. "Gracias por todos los piropos, reconfortan tanto", añadió en Instagram.