Las nuevas zapatillas estampadas de Elsa Pataky que vas a querer en tu armario

Las 'sneakers' de moda las tiene la actriz madrileña y recogen todas las tendencias: 'animal print', rayas y cuña de yute.

Tamara Conde

Para salir a dar un paseo en un día primaveral, a comer con amigas o como ha hecho Elsa Pataky, para día turístico de visita a un museo, estas son las zapatillas ideales para cualquier ocasión. Aparte de ser súper cómodas, porque claro, estamos hablando de unas zapatillas, no pueden ser más tendencia. En primer lugar por el estampado, o mejor dicho, la combinación de estampados. Nunca habíamos imaginado que mezclar el 'animal print', de leopardo, con las rayas, quedase tan bien. Las 'sneakers', además, tienen una plataforma de 6 centímetros, una cuña de yute que le da el toque más veraniego a nuestro 'look'.

Elsa Pataky ha decidido combinar estas zapatillas con un 'look' básico, pero ideal para la ocasión. Ha elegido unos 'shorts' vaqueros y una camiseta básica de manga corta, color azul marino y cuello en pico. El sombrero marrón con cinta negra es el accesorio ideal con el que la actriz ha completado el 'outfit' que ha compartido por redes. Volviendo a las zapatillas, son de la marca Gioseppo y ahora mismo pueden conseguirse en El Corte Inglés, y encima ¡rebajadas!

Gioseppo es una marca española de calzado que nació hace más de 25 años en las instalaciones del Parque Empresarial de Elche. Cada temporada, trabaja para reflejar en sus diseños las últimas tendencias y adaptarlas a su propio estilo. Así, consigue llegar a consumidores de todo el mundo y cuida cada detalle para convertir sus colecciones en únicas y con sello de identidad propia que no dejan indiferente a nadie.

Elsa Pataky ha vuelto a ser la imagen de la nueva campaña de la marca, para lanzar su nueva colección de primavera-verano 2022. La colección incluye desde sandalias planas, cuñas de esparto de lo más originales hasta 'sneakers' como las que hemos podido ver en el Instagram de la actriz. Colores neutros y naturales que nos evocan al verano (que ya está a la vuelta de la esquina) han sido los protagonistas de esta campaña.

Como ya veíamos a principio de temporada, las 'sneakers' son un imprescindible para cualquier 'look'. Ir cómoda y a la vez a la última es posible gracias a esta tendencia de combinar zapatillas deportivas con, por ejemplo, trajes. Y encontrarlas de todos los colores y con todo tipo de estampados ya no es ninguna sorpresa. Así, alegrar cualquier 'look' es pan comido.