Esta Navidad lo que necesitas es un accesorio de strass y a brillar

Porque con cualquiera de estos detalles vas a brillar mucho más en tus citas navideñas.

UXÍA B. URGOITI

No queda nada para la Navidad. Nos morimos de ganas por poder celebrar. Siempre respetando todas las medidas de seguridad que nos impone la CIVD19, pero con muchas ganas de poder volver un poco a las navidades de antes de la pandemia. Para todas nuestras citas de amigos y familiares que tenemos ya en nuestra agenda tenemos pensado un 'lookazo' tras otro. Ha llegado el momento de lucir los maravillosos vestidos que nos hemos comprado pensando en estas veladas. Ya sabéis que a nosotras nos gusta ponernos glamourosas desde la cabeza a los pies, nadie nos supera en este punto y lo sabes. Y para eso, esta Navidad 2021 tenemos unos aliados infalibles, los accesorios de strass, que se han convertido en lo más 'trendy' de la temporada.

Cualquiera de los 'outfits' que tengas pensados para las noches de fiesta, van a subir al universo de los 'lookazos' gracias a este tipo de accesorios. El truco está en los pendientes, collares, pinzas, bolsos, para que brilles más que un árbol de Navidad. No vas a pasar desapercibida.

Este tipo de accesorios no destacaron mucho el invierno pasado, y solo los encontramos en forma de pendientes y bolsos con detalles de brillos, pero esta temporada lo más 'trendy' es lucirlos por todo el 'look' y en clave XXL. Es decir, las joyas discretitas para el día a día perfecto, pero cuando se trata de ir a una fiesta, cuanto más grande y brillantes, más va a animar tu 'look' de Navidad. Estos van a ser los que van a marcar la diferencia en las fiestas de Nochevieja, porque es probable que te encuentres con alguien que lleve el mismo traje que tú, pero mucho menos probable que se haya comprado los botines de cristales edición limitada de Zara que te ha regalado tu Hada Madrina. Nuestra recomendación es muy sencilla, un vestido negro (siempre elegante) y que todas las miradas vayan a ese bolso, diadema, horquilla o pendientes de strass con el que lo has combinado.

Y nosotras también queremos ser tu Hada Madrina, no solo va a tener esa suerte Cenicienta, y te hemos hecho una pequeña selección de nuestros pendientes, collares, pulseras, anillos, horquillas, diademas... más brillantes de la Navidad.

Esta Navidad lo que necesitas es un accesorio de strass y a brillar Ver 7 fotos

Ya te hemos dado el truco mágico, sencillo y barato, para que seas la que más brille en tus citas de Navidad.