Nathy Peluso ficha por Desigual: así es la campaña más esperada del otoño

Ya hemos visto un aperitivo, pero marca en rojo en tu calendario el 21 de septiembre porque ese será el día en que Nathy Peluso y Desigual descubrirán todo lo que han preparado.

SILVIA VÁZQUEZ

Reivindicativa, explosiva, polifacética... Nathy Peluso tiene solo 27 años, pero su trayectoria, al igual que su personalidad, es arrolladora. Nació en Luján (Argentina) en 1995 y lleva asentada en España desde hace casi una década, razón por la que casi toda su carrera musical se ha desarrollado en nuestro país; eso sí, su éxito retumba a nivel mundial y algunos de sus temas más conocidos -'Corashe', 'La Shandunguera' o más recientemente 'Ateo', junto a C. Tangana, y 'Vivir así es morir de amor', una versión del clásico de Nino Bravo- se han colado en las listas de éxitos internacionales.

Famosa por experimentar con los sonidos y mezclar con acierto idiomas y géneros en sus canciones, la artista domina la música urbana, el jazz, el soul y los fusiona con soltura con su prodigiosa voz. No obstante, Nathy Peluso no es solo una de las cantantes latinas con más proyección del momento, sino que, en su afán por no encasillarse en ninguna disciplina, se ha atrevido con el teatro, ha publicado su propio libro, 'Deja que te combata', y se ha interesado activamente por la moda. Ahora, Desigual la ha fichado para su campaña de otoño 2022 y, aunque de momento tan solo se ha filtrado una foto y un 'teaser', no cabe duda de que esta alianza dará mucho que hablar.

La primera imagen es un poderoso retrato en el que la mirada bicolor de la cantante capta toda la atención del objetivo, detrás del cual se encuentra el fotógrafo Txema Yeste. El vídeo, de apenas 10 segundos, es obra de Pau López (Manson) y en él baila enfundada en un mono con un pronunciado escote.

Tratándose de una enseña tan colorida como Desigual, inevitablemente sorprende que se haya recurrido al uso del blanco y negro para toda la campaña, algo inédito para la firma, aseguran, y una "forma de desnudarse sinceramente y presentarse de nuevo". Y es que, con casi cuatro décadas de historia, la compañía fundada por Thomas Meyer nunca ha dejado de innovar. Podremos comprobarlo, una vez más, el próximo 21 de septiembre cuando se desvelarán el resto de materiales. ¡Estamos deseando verlos!

