Si en los últimos días has fichado alguna prenda a través de Instagram, estamos seguras de que pertenecerá a alguna de estas marcas.

Tamara Conde

Cada vez son más las 'influencers' que deciden lanzarse al mundo del emprendimiento y crean sus propias firmas, ya sea de ropa, joyas o accesorios. Y cuando una de ellas está en el punto de mira, no hay perfil de Instagram en el que no aparezca. Actualmente es el caso de las firmas (sí, son dos) de María Pombo, que aparte de compartir Tipi Tent con su hermana Marta, fue ya hace casi tres años cuando lanzó 'Name The Brand', con colecciones formadas por prendas especiales enfocadas para eventos. Y desde entonces no ha dejado de triunfar.

Ahora que los looks y las mejores tendencias para este verano están bombardeando las pantallas de nuestros móviles, estas dos marcas de la 'influencer' se están convirtiendo en unas de las grandes protagonistas. Muchas de las prendas que vemos (y de las que nos enamoramos automáticamente) pertenecen a estas firmas.

Empezando por este 'total look' de rayas que la fundadora lució a través de su perfil hace unos días. Pertenece a 'Name the Brand', a la nueva colección que bajo el nombre 'Merengue' ofrece prendas fresquitas con estampados ideales para este verano. Ambas prendas son de lino y el top tiene un escote absoluto en la espalda (59,95 euros), mientras que el pantalón tiene un corte que favorece la figura (89,95 euros).

Los pantalones estampados más originales de la temporada los llevó también ella, combinándolos con un top naranja vitamina y consiguiendo un look totalmente veraniego. Pero no solo es la propia María Pombo quién luce estas prendas tan ideales, sino que muchas de sus amigas se han enamorado de ellas (igual que nosotras).

María García de Jaime, que también cuenta con su propia firma de ropa, ha logrado conquistarnos con este vestido mini de gasa. Con una falda de volantes y unos colores que nos evocan directamente al verano, el vestido pertenece también a 'Name the Brand' y tiene un precio de 129,95 euros.

¿Y qué hay de este increíble conjunto de crochet que lució Marta Pombo? Es de Tipi Tent y es tendencia total (como todo lo de crochet ahora mismo). Formado por una chaqueta y un pantalón con tonos naranjas y rosas nos parece la opción ideal para ponernos encima del bikini y listas para un día de playa o piscina.

Siguiendo dos estilos completamente diferentes, son muchas y diversas las opciones que estas dos marcas nos ofrecen para que, busques lo que busques, te hagas con ello para este verano.