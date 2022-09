El mono efecto vientre plano de Mango que necesitamos que llegue ya las tiendas

Aun no está a la venta pero se ha convertido en una de las prendas más deseadas de la nueva colección de la firma por lo bien que sienta y lo mucho que podemos agradecer su presencia en nuestro armario.

Julia García

Mery Turiel ha hecho un haul con su selección de favoritos de las novedades de Mango para la nueva temporada y, sinceramente, lo queremos todo. El vestido largo y negro con el que nos imaginamos caminando sobre una alfombra roja, el conjunto de chaqueta y falda con estampado pata de gallo rojo, el top de manga larga roa, el corsé negro efecto cuero, la mini de tablas, la camisa con print de leopardo... pero, sobre todo, nos hemos enamorado del mono vaquero. ¡Menuda maravilla!

La influencer, que ya nos había convencido la pasada primavera de lo buena idea que era invertir en una pieza así gracias a un diseño de corte recto, con cremallera y manga corta que semanas después le vimos lucir a María Pombo y a Victoria Federica, entre otras, ha logrado que estemos dispuestas a invertir en otro de esta misma firma que, a juzgar por las imágenes, sienta de lujo.

"Aaaaaaaaaah me he enamorado del mono!!!!!", escribe Anita Matamoros en el perfil de Mery Turiel donde también se pueden leer otros comentarios de seguidoras de la instagramer como "Ese mono vaquero está hecho para ti… te queda de diez…y punto", "flechazo por el mono" o "quiero ese mono", lo que nos da pistas de que no somos las únicas que nos hemos quedado prendas de la pieza en cuestión.

Y todo en cuestión de segundos que es lo que aparece en el video de Turiel porque ni siquiera ha llegado aún a las tiendas de Mango el tan preciado mono. Se trata de uno de los elementos de la nueva colección que estará a la venta exclusivamente en la página web próximamente por lo que conviene apuntarse a la lista de espera indicando la talla en la que lo queremos –S, M o L– para recibir un aviso cuando por fin esté disponible para comprarlo por los 79,99 euros que se han fijado como precio.

El motivo por el que ha causado sensación de forma unánime es por su silueta entallada que cuenta con botones en la parte delantera, manga larga con puños abotonados, bolsillos con cremallera, un cinturón decorativo y un cuello alto abotonado, todo en una tonalidad vaquera oscura a la que se puede sacar mucho partido en el día a día.

Promete, por tanto, crear un efecto vientre plano por la disposición de los distintos elementos y la manera en la que marca la cintura y eso es algo que lucido con botines o tacones como proponen desde la firma se potencia todavía más.