La instagrammer brilló en 'El Hormiguero' con minifalda vaquera con bajo con forma de pétalos y flecos.

Clara Hernández

"Ya tengo look (para 'El Hormiguero'), muy fuerte, no me reconozco a mí misma", confesaba María Pombo este jueves, horas antes de participar en el programa de Pablo Motos junto a Dulceida y Laura Escanes, y fascinarnos con un 'total look' vaquero en azul denim compuesto por chaqueta y minifalda a juego. Y poco después de habernos convencido, con otra minifalda vaquera, esta otra naranja vitaminada, de que las faldas vaqueras son una de esas prendas clave, desenfadadas y chic, que siempre vuelven en verano, pero que en este tienen sus propias normas.

Ya te hablamos de que, dentro del territorio denim, las faldas midi eran la elección favorita de numerosas reinas del 'street style' como Hiba Abouk, pero a medida que las temperaturas han ido en aumento, los centímetros de tela se han recortado mientras miran a la pasarela. Las nuevas colecciones de firmas como Loewe o Isabel Marant, entre otras muchas, proponen modelos que renuevan los patrones más convencionales añadiendo adornos joya, flecos, estampados de 'patchwork', satenes, nuevas costuras o apostando por colores de tendencia distintos al tradicional azul.

Así ha sido la opción elegida para este jueves por María Pombo, que ha brillado en el plató de las hormigas más famosas de la pantalla con una minifalda terminada en blonda con forma de pétalos de la que penden flecos de cristales de diferentes longitudes y que conforman un look con guiño setentero, folkie y ultrachic. Por cierto, detrás tiene una sorpresa: un gran corazón dibujado por costuras que enmarca las nalgas.

Para combinarla, la instagrammer ha vuelto a recurrir a la fuerza de los 'total look', capaz de elevar cualquier outfit y su intensidad, con una chaqueta cropped con solapa y manga larga también con bajo con flecos brillantes en plata.

Unas sandalias muy abiertas negras, de tacón, han sido el calzado con el que la madrileña ha logrado un efecto 'piernas infinitas', algo a lo que también han contribuido el largo de la chaqueta (que deja unos centímetros de abdomen al aire) y la cintura alta de la falda.

En una palabra: perfecta. Y, además, sabemos cuál es la marca que firma la prenda que nos ha robado el corazón. Se trata de la firma neoyorkina Area, cuyas últimas colecciones están llenas de pedrería y fantasía.

El precio de la chaqueta es de 995 euros; el de la falda, de 725 euros.

El look (o los looks) de María Pombo nos han dado muchas ganas de buscar las minifaldas vaqueras más bonitas del momento. Mira nuestra selección: