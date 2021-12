La minifalda de terciopelo de Bershka que te va a vestir más que cualquier vestido de fiesta

La marca de Inditex nos sorprende con un diseño de menos de 30 euros que te va a salvar todas las citas navideñas.

UXÍA B. URGOITI

Puedes intentarlo, pero no vas a conseguir huir. Las navidades ya están aquí y con ellas comienza el maratón de cenas y fiestas. Seguro que ya tienes apuntados en tu agenda los compromisos con los compañeros de trabajo, las amigas y por supuesto, la familia. Para todas y cada una de estas citas nosotras tenemos un 'look' pensado en nuestra cabeza para ese momento y lugar. Pero es curioso, porque siempre tenemos en nuestra mente un vestido de noche ¿y si cambiamos y este 2021 lucimos una falda? Este cambio de opinión no es que nos haya venido de repente, ha sido al ver el diseño que ha lanzado Bershka en su colección de Navidad. Nada más verla, hemos guardado el LBD en el armario y nos hemos lanzado a combinar esta fantasía de prenda. Porque lo bueno que tiene una falda es que según como la mezcles tienes cientos de posibilidades.

Lo primero que tienes que tener claro es que no hay nada mejor que una minifalda que realce tus piernas y que consiga potenciar el 'look' por el que te has decidido. Y este modelo de Bershka lo cumple 100%, ya que la elegancia del terciopelo se mezcla con el toque sexy del acabado en ese detalle de redecilla metalizada, así que estamos seguras de que es la compra estrella de esta Navidad.

Esta genialidad creada por los diseñadores de la marca gallega te da multitud de opciones para combinarla y ser la más 'trendy' y original en el acto. A nosotras nos encanta la idea de que la uses con un jersey negro de cuello alto para una cena menos de gala, como puede ser la de tus amigas o si quieres darlo todo, y arriesgar, quedará perfecta con un top lencero o uno de los muchos modelos metalizados que tienes en tus tiendas 'low cost' favoritas. En cuanto al calzado no lo dudes, unas sandalias o salones de tacón serán las que prolonguen el efecto piernas infinitas que hace la minifalda de Bershka.

Tú decides cómo combinar esta prenda de la firma de Inditex, pero sea como sea, estamos completamente seguras de que vas a triunfar en todas las citas navideñas y ese exitazo te va costar menos de 30 euros. ¡Un chollazo! La única pega que le podemos ver es que a tus amigas les va a gustar tanto que vas a tener que prestársela.

Ahora a disfrutar de todas tus citas de Navidad. ¿A qué te apetece más? Pero si sigues empeñada en el vestido, aquí tienes también algunas sugerencias: