Hablamos con Béatrice de Montille, la fundadora de esta firma de joyas personalizadas con cariño que acaba de cumplir 14 años y tienes que tener en tu radar sí o sí.

SILVIA VÁZQUEZ

El joyero de Kate Middleton atesora auténticas reliquias, pero pocas las ha lucido en tantas ocasiones (y con tanto orgullo) como los collares con las iniciales de sus hijos que complementan muchos de sus looks. Y, pese a lo que puedas imaginar, esas piezas personalizadas están también al alcance de todas nosotras: la marca que las firma es Merci Maman y Béatrice de Montille la mujer que se encuentra detrás del proyecto.

Como muchos otros casos de éxito, todo empezó por casualidad. "Comencé desde la mesa de la cocina de mi casa, después de una visita fallida a una tienda de regalos personalizados", nos cuenta. Encargó por internet una cadena de oro, una medalla y un aparato para grabarla, y se puso manos a la obra: "Al final del día, había grabado el collar con los nombres de nuestros hijos y lo llevaba con orgullo". Fue entonces cuando esta francesa asentada en Londres decidió darle un giro a su carrera, dejar su trabajo y montar una web para vender sus creaciones sin más pretensiones que "construir una pequeña empresa, con 1 o 2 empleados, crear un gran producto y fomentar un ambiente profesional en todos los aspectos".

El negocio funcionó desde el principio, pero unas fotos de Kate Middleton llevando uno de sus collares poco después del nacimiento del príncipe George impulsaron su éxito hasta niveles que nunca habría imaginado. "El efecto fue inmediato", asegura. "En tres días superamos las 25.000 visitas (lo que equivalía al tráfico habitual en un mes bueno) y en pocas semanas pasamos de ser siete personas a formar un equipo de 40 y empezamos a recibir pedidos de todas partes del mundo", recuerda. "Fue un proceso muy exigente, ¡pero sumamente emocionante!"

Ahora que la enseña cumple 14 años, Béatrice echa la vista atrás con satisfacción por todos los logros conseguidos: entre otros, abrir talleres en Londres, París y Berlín (Madrid está en su lista para el futuro) o recibir dos Queen's Awards for Enterprise, el mejor premio al que puede aspirar un emprendedor en Reino Unido y que le valió una reunión con la reina Isabel II, de quien destaca "el interés que mostró en la marca y su historia".

Pero este no es el único contacto con la realeza que ha tenido Merci Maman. Según nos explica, además de aquel collar que Pippa Middleton le regaló a su hermana después de convertirse en mamá por primera vez, entre las joyas de la duquesa de Cambridge podemos encontrar más piezas de la firma, y otras 'royals', como Zara Tindall (nieta de Isabel II), también han apostado por ella. "Y, por supuesto, sería un honor ver a la reina Letizia luciendo una de nuestros diseños", comenta risueña.

Aunque sus creaciones triunfan entre mujeres con y sin hijos, sin duda, la trayectoria de Merci Maman está ligada a la maternidad desde sus inicios y Béatrice, que trabaja codo con codo junto a su marido Arnaud y es madre de cuatro hijos, sabe mucho de conciliación. "Dividimos el tiempo laboral y familiar de manera equitativa y en estos años me he dado cuenta de que el tiempo que paso fuera de la oficina siempre ha sido beneficioso para la empresa", afirma. ¿Un ejemplo? Estando en el parque con sus niños después del cole conoció tanto a la mamá que descubrió la famosa imagen de Kate Middleton como a la periodista de Hello Magazine que más tarde transformó la foto de un paparazzi en el artículo de moda que hizo viral su marca.

Con su experiencia, la fundadora de la marca tiene claro qué consejos le daría a alguien que esté pensado en emprender en el mundo de la moda: "No tengas miedo de empezar, aprende sobre la marcha, delega tareas, rodéate de talento... y confía en tu equipo como lo harías en tus hijos".