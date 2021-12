Han dejado de ser un complemento para pasar a ser las protagonistas de nuestros 'looks' navideños.

UXÍA B. URGOITI

María Pedraza nos dio un pequeño aviso. Hace un par de semanas la actriz acudió al estreno de su última película 'Ego' con un 'look' espectacular, algo que en ella no nos sorprende. Pero en el 'outfit' elegido por la española y firmado por Fendi, la protagonista no fue la chaqueta tipo 'blazer overside' que llevo a modo de vestido, tampoco lo fueron los 'shorts' del mismo tejido con los que la combinó, las reinas de la imagen de María Pedraza fueron las medias. Con el monograma de la firma italiana y de color negro, eran el broche perfecto a su conjunto de fiesta. Y eso es lo que queremos nosotras para todas nuestras citas navideñas, porque la tendencia más fuerte para estas navidades la marca este complemento en modo fantasía, que por fin, reclama su lugar.

Así que, siguiendo las normas de María Pedraza, una de nuestras mayores inspiraciones a la hora de llenar nuestro armario, nos hemos puesto como locas a buscar las medias perfectas para la Navidad. El vestido negro o la minifalda que vamos a lucir ya lo tenemos, pero queremos darle el punto perfecto con este accesorio.

Lo primero que hemos hecho ha sido ir a nuestra marca favorita para encontrar las últimas tendencias en pantys, Calzedonia. Y claro, nos hemos llevado una grata sorpresa porque no es que tenga un modelo o dos, es que han sacado toda una colección pensando en las fiestas.

Se trata de una colección de medias que bajo el título de 'Special edition' están decoradas con brillos, lentejuelas, pedrería, estampados dorados... Una serie de detalles que van a hacer que se conviertan en las protagonistas del 'look'. Este tipo de accesorio, combinado con sencillez, te va a vestir más que cualquier pantalón de fiesta por el que te decidas. No necesitas mucho más cuando las luzcas, ellas solas lo dan todo para lograr una imagen elegante y súper chic.

Pero sin duda, el modelo que más nos ha gustado, y que vamos a hacer nuestro en cuanto podamos, es el que parece que llevas un corsé en las piernas. Cuando las luzcas, en tu próxima cena de Navidad, ya sea del trabajo o familiar, nadie se va a fijar si llevas falda o vestido, ya que todo el mundo te va a preguntar por las medias tan originales que llevas. De hecho, con este modelo de accesorio puedes repetir las veces que quieras de 'look' porque nadie se va a dar cuenta.

Así que nosotras ya tenemos el 'outfit' que va a reinar en todas nuestras citas navideñas. Pero si todavía no tienes vestido, aquí tienes algunas ideas de los modelos con lentejuelas que se van a llevar de lujo con tus nuevas medias fantasía.