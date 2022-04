Massimo Dutti tiene el vestido que nos ha hecho soñar ya con el verano

Si eres de las que ya empieza a llenar su maleta para los próximos meses en su mente, este diseño de la firma española, será lo primero que metas en ella.

UXÍA B. URGOITI

Ya sabemos que acabamos de llegar de Semana Santa, pero lo cierto es que nuestra cabeza necesita una luz al final del túnel para poder terminar el curso con ganas y energías. Así que sí, nuestra cabeza está ya puesta en las vacaciones y Massimo Dutti tiene el vestido ideal para que puedes empezar a llevar en cuanto suban un poco más las temperaturas y que va a ser el primero que vas a meter en tu maleta en cuanto empieces a pensar en tu gran viaje.

Si no te has dado una vuelta por las novedades de la firma de Inditex, deberías, ya que tiene auténticas joyas del vestuario que pueden resolver nuestra pregunta de ¿qué me pongo hoy? de una sola sentada sin tener que preocuparte por las tendencias y acertar con todos los complementos que tienes en el armario. El diseño que nos ha enamorado se caracteriza precisamente por esto, pero es que además es cómodo, versátil y atemporal, perfecto para esta temporada.

Sabemos y tenemos claro que estamos ante un vestido que por muchas razones, vamos a ver una y otra vez, en las redes sociales en las próximas semanas. Por un lago, ha sido confeccionado en tejido de calidad, ya que está hecho en algodón 100%, lo que te da el máximo confort y frescor para el verano. Por otro lado, tal y como indican desde la firma, es un modelo que se adapta perfectamente al cuerpo, resaltando de manera elegante la silueta femenina.

Se trata de un diseño en el que su patrón femenino le da a la vez que un toque original, que consiga ser un vestido muy favorecedor y que grita verano por los cuatro costados. Posee corte evasé, los tirantes no puedes ser más sofisticados al unirse en la espalda por un nudo, su escote de pico le da el tono sexy y perfecto. Por si esto fuese poco, se ajusta en la cintura y realza el busto.

En definitiva, estamos ante un vestido que lo tiene todo para arrasar en esta primavera y que, quedará especialmente bien si quieres lucirlo con una biker de cuero o una chaqueta de entretiempo, posibilitando así también poderlo usar ya, en este momento. No obstante, también se puede llevar sin ningún accesorio más que el calzado porque por sí mismo es capaz de acaparar todas las miradas. ¿Lo mejor? Es exclusivo.

Esta creación de Massimo Dutti en cuestión pertenece a su edición limitada y estará disponible en la firma hasta agotar el 'stock' de cada una de sus tallas. Así que, si te ha gustado y, aunque sea pronto para el verano, fíchalo ahora mismo de la XS a la L por 150 euros.