María Pombo ha hecho que queramos este vestido de Mango en zig zag

Capaz de alegrar cualquier jornada veraniega y adaptarse a distintos complementos, es una de esas compras que merece la pena (y mucho) plantearse.

Julia García

El cosquilleo del verano es único. Se nos mete por el cuerpo y nos activa. No hay motivación más efectiva. ¡Hasta las rayas tienen ganas de bailar y moverse en esta época del año! De ser rígidas, horizontales o verticales, empiezan a dibujar curvas en zigzags como el del estampado del vestido de Mango que María Pombo está a punto de conseguir que se agote. Como si esto fuera una novedad, ¿verdad? No hay prenda de forma de precios accesibles que la influencer más conocida de España se ponga que no quede arrasada.

En este caso, si corres y tienes la suerte de lucir tallas intermedias, todavía estás a tiempo de hacerte con el tuyo, pero estas líneas quedarán probablemente obsoletas en las próximas horas. Escribir sobre moda y María Pombo es lo que tiene: ¡no hay forma de seguir su ritmo! Pero lo importante, como siempre enfatizamos cuando ensalzamos algún look de la madrileña, es el concepto de lo que lleva, que al fin y al cabo es la idea que puedes extrapolar en tus próximas “salidas” de compras.

Ya sabías a estas alturas de la película —y si no es así, deberías no tardar mucho más tiempo en descubrirlo— que los vestidos de punto en clave primaveral y veraniega son un recurso de estilo sobresaliente porque aúnan confort y diseño. Pero no es tan habitual apostar por colores como el verde o estampados como las rayas onduladas, los dos detalles característicos de este vestido midi de tirantes de Mango que María Pombo ya ha hecho viral.

Eso sí, al César lo que es del César: nosotras ya teníamos fichado este vestido antes de que María Pombo presumiera de él durante un paseo y día de trabajo en el Retiro de Madrid junto a su amiga María Fernández Rubíes. Fue precisamente María quien llevó este mismo vestido de Mango recientemente así que el gran mérito de hacerlo “fichado” es suyo.

O bien tomó buena nota María Pombo de lo bien que le sentaba a su amiga, o bien se lo ha tomado prestado, como toda la vida hemos hecho con nuestras hermanas y amigas -que se lo pregunten sino a la princesa Leonor y la infanta Sofía-, al menos durante la adolescencia y juventud.

Y es que el vestido de punto es llamativo y original, además de favorecedor. También versátil y agradecido a la hora de combinarlo ya que acepta cuñas con plataforma, deportivas o sandalias de distintos colores.

María Pombo ha optado por unas ‘ugly sandals’ de Mango verdes y un bolso flúor, y el resultado no puede gustarnos más. 39,99 euros, el precio del vestido, tienen la culpa del éxito del outfit.