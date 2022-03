María Pombo tiene el vestido corto de flores que te marca el camino hacia la primavera

La 'influencer' ha encontrado el diseño perfecto, el modelo 24/7 porque lo vas a poder llevar desde a una boda hasta a la oficina. El más versátil.

UXÍA B. URGOITI

María Pombo se ha convertido en una de las mayores fuentes de inspiración para los armarios de sus millones de fans. Cada día, la 'influencer' española sube alguna imagen suya a su cuenta de Instagram y todas queremos saber la firma de ese pantalón, vestido o chaqueta que se ha puesto para intentar copiarla o simplemente, clonarla. Se puede decir que ella es una prescriptora de moda que interpreta como nadie las tendencias que dictan las grandes firmas y que luego la industria transforma en los diseños que nosotras adquirimos en nuestras marcas 'low cost' favoritas. Y ayer lo volvió a hacer.

La 'instagramer' acudió a la presentación de la nueva colección de la firma española Sophie and Lucie con una de sus prendas e inmediatamente la hizo viral. Claro que el vestido que escogió no puede ser más 'trendy' e ideal. Se trata de un diseño en corto de flores y que nosotras hemos bautizado como la prenda 24/7 ya que te sirve para ir un día a la oficina o para acudir perfecta a la boda de tu mejor amiga. Todo depende de cómo lo combines. Así que sí, lo ha vuelto a hacer, cosa que se pone, diseño que se agota.

Nuestra nueva obsesión para esta primavera se llama 'Ana Flor Chinesca' y está hecho en 100% algodón. La firma española Sophie and Lucie es una de las favoritas de las 'insiders' de moda, y este vestido que juega con los estampados de flores y los volúmenes de su fruncido le va a sentar bien al 99,9% de las mujeres de este mundo, ya que se ajusta a tu cuerpo y no al revés. No es especialmente llamativo, pero tiene el estilo justo para que allá dónde vayas no pases desapercibida.

Nos encanta porque su tejido de algodón se ciñe a tu cuerpo pero sin marcar en exceso. Otro de sus puntos fuertes es que tiene el escote asimétrico, una de las tendencias más fuertes para los próximos meses, y una manga corta con mucho volumen, lo que le da mucho protagonismo a la zona de los brazos. Como detalle decorativo tiene un volante que lo cruza, por lo que disimula lo que quieras disimular.

Con un precio de 195,95 euros, te podemos asegurar que va a ser tu mejor compra de la primavera. Con sandalias es perfecto para cualquier evento, con Converse ideal para ir a cualquier lado. ¿Qué más se puede pedir?