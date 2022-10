La 'influencer' ha elegido este atractivo conjunto estampado para crear un perfecto estilismo otoñal y el flechazo ha sido instantáneo.

Sara Ullate

Los estampados ocupan un lugar muy relevante en el armario de María García de Jaime. En su 'feed' de Instagram es fácil encontrar vestidos, camisas o faldas que combinan varias tonalidades o incluyen originales 'prints', aunque son sin duda los trajes de chaqueta o 'total looks' que mantienen este patrón los que consiguen robarse el protagonismo. La 'influencer' madrileña no duda en elegir este tipo de conjuntos estampados para su día a día, incluso en aquellas ocasiones más especiales, confirmando no solo su versatilidad sino también que se trata de una de sus fórmulas de estilo más efectivas.

Sin ir más lejos, este pasado fin de semana, para una nueva salida con familia y amigos, María García de Jaime ratificaba su amor por este tipo de prendas eligiendo un favorecedor dos piezas con el azul y el gris como grandes destacados. Hablamos de un original traje sastre formado por americana estructurada de corte masculino con bolsillos frontales y original estampado atemporal y pantalón de talle alto y corte recto a juego de la firma española Byan, que la conocida 'influencer' completaba con una blusa blanca con gran lazada al cuello para aportar un plus de feminidad y sofisticación.

Unas sencillas bailarinas confeccionadas en piel en llamativo naranja, uno de los colores más destacados de la temporada, ponían el broche final a la elección.

El traje elegido por María es perfecto para el entretiempo y lejos de lo que podríamos imaginar en un primer momento es realmente versátil, más allá de la combinación que ella ha elegido es fácil adaptarlo a un estilo más desenfadado con camiseta y 'sneakers', como bien apuntan desde la propia marca, o llevarlo a la oficina con complementos más sobrios.

Forma parte de la colección otoño-invierno de Byan y está disponible por 330 euros (220 euros en el caso de la americana y 110, el pantalón), tanto en esta tonalidad como en color burdeos.

Hace varias temporadas que este tipo de 'total looks' a todo color lograron abrirse paso en las colecciones de moda y rara es la famosa o experta en moda que no cuenta con uno o varios en su vestidor a día de hoy. Capaces de solucionar cualquier estilismo, favorecedores y en tendencia, lo tienen absolutamente todo para triunfar.