María Fernández-Rubíes ha dado con la mejor combinación para estos pantalones de punto estampados de Mango

Nunca se nos hubiera ocurrido llevar así esta prenda en blanco y negro hasta que no hemos visto el look navideño de la influencer.

Julia García

Cuando “salimos” de compras, buscamos prendas prácticas, más bien clásicas para hacer una base estable sobre las que construir un armario al que añadir esas prendas únicas y especiales que elevan su nivel medio al sobresaliente. Prendas así no hay tantas pero todas las colecciones guardan alguna joyita. El principal reto no es encontrarlas, sino atreverse a dar el paso de llevártelas a casa por la duda de si sabrás sacarles partido o no.

Este miedo no existe en María Fernández-Rubíes, que nos ha dado ya muchos argumentos para pensar así acerca de su forma de interpretar la moda. No hace falta viajar en el tiempo para comprobar su capacidad para hacer brillar prendas que no son para cualquiera; lo ha hecho con unos pantalones flare de Mango en su posado navideño.

El pantalón en cuestión no puede ser más atractivo. De primeras, entra por los ojos hasta el punto de transformarlos en corazones rojos, como el famoso emoji. Son acampanados y de tiro alto, tan setenteros como el traje de piel de Uterqüe con el que ha celebrado Nochebuena Amelia Bono, y muy llamativos gracias al estampado psicodélico a base de ondas blancas y negras.

Por si fueran pocos detalles personales, el pantalón de Mango está fabricado en punto, lo cual le añade otro plus más de originalidad, pero claro son demasiados factores de riesgo en la misma pieza.

¿Cómo combinarla por bonita que sea? De entrada, pensaríamos en prendas discretas para acompañarlo, exactamente como propone el equipo creativo de Mango en su catálogo, donde lo lucen con un abrigo verde y un top negro que funciona, por puro sentido común, bien.

Pero eso de comprar una prenda que solo puedas llevar de una manera determinada no parece una buena inversión en tiempos donde la versatilidad y la polivalencia son elementos esenciales de cualquier vestidor que sepa combinar estilo con sostenibilidad. Pues bien, es ahí donde entra en juego la visión de mujeres estilosas como María Fernández-Rubíes, que no son influencers por casualidad.

La joven madrileña ha tomado el pantalón de Mango y lo ha transformado con una combinación completamente inesperada: negro y blanco con lila. Sí, ¡con lila! Y no con prendas discretas precisamente. Sí lo es el jersey de punto, pero no el abrigo de pelo con el que remata el outfit ni las gafas de sol que ponen la guinda a un estilismo sublime.

De un plumazo, a las indecisas nos quita las dudas cuando debatimos si comprar o no una prenda como este pantalón de cintura elástica de la firma catalana. Vamos, que ya lo hemos encargado en cuanto hemos visto que su recorrido es mucho más largo de lo que pueda parecer a priori. 39,99 euros tienen la culpa. Merece la pena el capricho, ¿no crees?