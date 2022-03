Imprescindibles que no deben faltar en tu radar.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En los últimos tiempos la moda española se ha ganado su propio espacio en el competitivo panorama internacional. El 'made in Spain' se ha convertido en sinónimo de tendencia, por lo que es habitual que referentes de estilo internacionales apuesten por prendas diseñadas o fabricadas en nuestro país. Sin embargo, no todas las firmas españolas que nos tienen ganado el corazón son tan conocidas como se merecen, y desde aquí queremos compartir algunas de nuestras favoritas para que tú también puedas seguirles la pista y disfrutar de sus diseños y sus productos.

CXC

Se trata de una marca de joyería 100% hecha en España y creada por Concha Díaz del Río, toda una veterana en este mundillo, pues a sus espaldas tiene la creación y dirección creativa de otras marcas conocidas por todo el mundo como Acherón (1985- 1996), Uno de 50 (1996-2011) y Nº3 (2011- 2014). En CXC confeccionan todas sus joyas con materiales de primera calidad, combinando técnicas artesanales con creatividad y diseño vanguardistas. La textura de los baños en metales nobles, plata, oro o latón, así como las cerámicas, los cristales de Murano o de Swarovski hacen que sus joyas sean pequeñas obras de arte. Además, todas sus piezas llevan incorporado tratamiento hipoalergénico.

Clooui

Clooui es una firma de calzado que nació en Ibiza en 2015 de mano de Priscila Sanjuán. Todos sus zapatos está hechos 100% en la provincia de Alicante, cuna del calzado artesanal a nivel mundial. Entre sus colecciones, encontrarás desde botas y botines en los que destacan los tacones cómodos y las tonalidades tierra, hasta sandalias, cuñas y alpargatas llenas de colorido ideales para la temporada estival.

An and Lee

Ana y Alejandra son dos hermanas que descienden de una familia con tres generaciones de joyeros, sin embargo, en su firma, pese a que cuentan con una selección de bisutería súper bonita y actual, los grandes protagonistas son los bolsos personalizados. Todos ellos están bordados de manera artesanal, y confeccionados con materiales de primera calidad, aunque siempre pensados para utilizar en el día a día, ya que son versátiles y perfectos para seguirte el ritmo. Te va a costar elegir solo uno.

Alawa Swimwear

Se trata de una marca familiar creada por tres mujeres (una madre y sus dos hijas) que tenían una idea en mente: realzar la belleza de todas las mujeres en ropa de baño. Con un pié en Uruguay y otro en España, Alawa comienzó a fraguarse, incorporando las tradiciones textiles y de diseño más vanguardistas de la industria de la moda. En el año 2017 dieron nueva forma al proyecto y lo transformaron en lo que hoy es Alawa: un proyecto que no sólo busca crear y producir bañadores bonitos sino que además y principalmente, se enfoca en promocionar y potenciar la belleza más genuina de las mujeres.

Galcon Studio

Aunque no llevan mucho tiempo en el mercado, esta firma 'made in Spain' ha conseguido conquistar ya hasta a la reina Letizia, que ha lucido sus diseños en más de una ocasión. En Galcon Studio creen en las prendas hechas para durar, por lo que miman el producto en todo el proceso, cuidando el patrón y la selección de tejidos, y prestando especial atención al color y los estampados propios. Trabajan con talleres y proveedores de proximidad, cuidando que sus prendas no hagan más km de los necesarios. Además, en sus colecciones utilizan materiales realizados a partir de fibras naturales y todos sus diseños están pensado para ser atemporales.