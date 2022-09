Esta es la marca preferida por la generación Z y esta camiseta de Victoria Federica lo corrobora

El sello 'made in Spain' ha conquistado a algunos de los rostros más conocidos de Instagram. ¿El último? El de la sobrina del rey.

Julia García

A veces, al llevar en la primera plana toda la vida, desde bebé, se nos olvida que Victoria Federica apenas es una joven de 22 años. Su estilo, pese a que también puede llevar a engaño cuando acude con looks impecables a eventos de renombre o cuando saca a relucir la influencia de la cultura popular andaluza en su vestuario, nos recuerda a menudo que en realidad es una miembro más de la generación Z. Y que, como tal, se suma a muchas de las tendencias que arrasan entre los chicos y chicas de su edad. Solo hay que ver su fiebre por las sneakers. En su zapatero no faltan los diseños de moda en cada temporada. Y son también una prueba irrefutable de su edad los looks informales que luce cuando los focos no la apuntan. Si acaso, los de los móviles (propio y de sus amigas) con las que se hacen las fotos que luego comparten con el mundo en Instagram, espacio digital que es el hábitat natural de la generación de Victoria Federica.

Es ahí, en la citada red social, donde hemos visto que la sobrina del rey Felipe VI ha picado en la colección de la marca de moda este verano entre sus coetáneos. Se trata de Nude Project, la firma fundada en 2019 hace dos años por dos jóvenes barceloneses, Bruno y Álex, cuyas camisetas y sudaderas hemos visto lucir a artistas como Quevedo —autor de la canción del verano junto a Bizarrap—.

La prenda viral que ha colocado en el mapa a Nude Proyect es una camiseta (también disponible en sudadera que lleva estampado la inscripción “Pretty girls like trap music” (“A las chicas bonitas les gusta la música trap”, en castellano”.

Esta es la camiseta que lleva precisamente Victoria Federica en la foto compartida por su amiga Rocío Laffón, si bien no se aprecia la citada frase porque esta decora la espalda de la prenda. Por delante es justo lo contrario su diseño, muy minimalista, ya que apenas está decorada con el nombre de la marca en el pecho.

La camiseta de manga corta en cuestión, en color marrón, es holgada y amplia, de líneas sencillas y cómodas, como les gusta ir vestidos en el día a día a los jóvenes como Victoria Federica en la actualidad. Es ideal, por ejemplo, para lucirla por dentro de unos vaqueros y con las deportivas de moda como acompañamiento.

No se ve en la única foto disponible si así la ha combinado la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, pero no sería de extrañar que así fuera porque los jeans y las sneakers son muy protagonistas en su estilo.

Por cierto, si quieres tú también la camiseta de moda entre los jóvenes, la tienes disponible en la tienda online de Nude Project hasta en cinco colores diferentes por un precio de 39 euros.