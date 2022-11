La 'influencer' María Fernández-Rubíes ha sido la culpable de crearnos una nueva necesidad al elegir este espectacular diseño y compartir lo bien que sienta en su Instagram.

Sara Ullate

Si eres de las que, por uno u otro motivo, todavía no ha encontrado el look perfecto para la noche de Fin de Año, el que se adapte a su estilo y necesidades y al mismo tiempo no suponga un problema para su bolsillo, esto podría interesarte. En el 'feed' de Instagram de María Fernández-Rubíes, uno de los que recorremos cada día en busca de inspiración, hemos dado con el vestido que podría poner fin a esta compleja búsqueda.

La 'influencer' madrileña nos sorprende cada día con propuestas idóneas para looks de oficina, de estética 'comfy' o con los básicos como protagonistas, lo que le ha situado como una de nuestras favoritas a la hora de encontrar ideas los 365 días del año. Y en lo que a propuestas de noche se refiere, no se queda atrás. Estilismos con botas 'glitter', vestidos satinados o con el popular estampado 'tie-dye', diseños con flecos o detalles de lentejuelas... La variedad de piezas que conforman su armario son múltiples, pero ninguna tan especial como la que ha compartido hoy y que precisamente está firmada por Mango, una de sus firmas favoritas. Gracias María por crearnos una nueva necesidad de cara a la Navidad.

Se trata de un vestido largo semitransparente confeccionado en tejido de lúrex, de manga corta, cuello redondo y corte recto. Una propuesta tan explosiva y arriesgada como favorecedora que se adapta a las mil maravillas a la figura -en el caso de la 'influencer' en su recta final de embarazo-. La abertura lateral otorga movimiento al diseño y al mismo tiempo aporta un plus de sensualidad. El forro interior nos ofrece confort y seguridad a la hora de salir a la calle.

María Fernández-Rubíes ha optado por presumir de su espectacular caída, pero desde la marca española también señalan los buenos resultados al sumar un sencillo cinturón para marcar la silueta.

En cuanto a complementos, la 'influencer' ha redoblado su apuesta por los brillos al incluir una de las botas más explosivas de su armario, un diseño de caña alta 'brilli-brilli' de Lola Cruz. El toque de color llegaba con el bolso, un diseño en azul eléctrico confeccionado en lúrex de la también firma española It's Lava, concretamente el modelo 'Dubbi'.