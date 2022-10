Es versátil, se adapta a todas las siluetas y cuenta con uno de los colores de la temporada, el naranja. ¿Cómo vamos a dejarlo pasar?

Sara Ullate

Encontrar un vestido cómodo, funcional y versátil, que bien nos solucione un look de oficina y al mismo tiempo sea capaz de acompañarnos (con éxito) en una cita más especial es uno de nuestros principales objetivos con la llegada del entretiempo. Posiblemente el más relevante antes de la insaciable búsqueda por dar con el abrigo de la temporada. No siempre resulta fácil, pero este otoño Lucía Bárcena parece dispuesta a hacer de esta tarea un mero trámite porque después de ver su última compra ya no tenemos ninguna duda de cuál debe ser nuestro próximo vestido.

La 'influencer' española ha vuelto a demostrar que no tiene miedo a incorporar prendas a todo color en su armario al elegir un perfecto vestido de corte midi en explosivo tono naranja para una de sus últimas salidas, siguiendo así la tendencia que reina sobre el asfalto y que abanderan múltiples famosas este 2022. Se trata de un diseño rib de manga larga con atractivo cuello perkins y gran escote en la espalda que pertenece a Parfois y que rápidamente ha despertado el interés de sus más de 400.000 seguidores gracias, en gran parte, a las múltiples posibilidades que ofrece.

Se adapta rápidamente a su silueta y consigue un efecto visual muy favorecedor, potencia sus facciones gracias a este tono tan especial y, además, cuenta con todos los detalles para hacernos brillar de día o de noche, como bien ha demostrado la propia Lucía al sumar sandalias de tacón con tiras al tobillo en negro y bolso rígido también en esta tonalidad como únicos complementos. Un vestido tan sencillo como especial que podrá convertirse en un perfecto comodín a la hora de crear propuestas de entretiempo.

- Hemos fichado nuestro cárdigan favorito en Parfois gracias a Lucía Bárcena

- JustCoco descubre en Parfois el bolso de abalorios máxima tendencia y lo combina así

El vestido elegido por Lucía Bárcena forma parte de la nueva colección de ropa de Parfois y está disponible en la web por tan solo 39,99 euros. Además de este atractivo color naranja es posible encontrarlo en negro, burdeos y blanco, opciones más neutras para aquellas que todavía no se atrevan a dar el paso.

La 'influencer' ha sido la última en caer rendida al naranja, un color que no solo ha logrado destacar como uno los más repetidos en las nuevas colecciones sino que ha hecho tambalear el plácido reinado del rosa fucsia este 2022. Y tú, ¿te atreverías a sumarte a él?