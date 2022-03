Si amas los básicos y te preocupa el medio ambiente, esta es tu nueva marca de ropa

Los gigantes de la industria de la moda están dando los pasos hacia colecciones sostenibles 100%. Amazon quiere entrar en el club de las marcas que se preocupan por el planeta y ha creado 'Amazon Aware' que basa su éxito en prendas sencillas y respetuosas con el medio ambiente.

UXÍA B. URGOITI

Puedes seguir ignorándolo, pero lo cierto es que el cambio ya está aquí y es probable que seas la única que no se deje influir por ello. Nuestro armario, que sigue las tendencias sin perdernos ni una, hace caso también de la moda más importante que existe, la de la sostenibilidad. La industria 'fashion' está en pleno cambio hacia formatos más respetuosos con el medio ambiente, tanto en su producción como en su diseño. No es que lo sostenible sea 'trendy', es que estamos en un momento en el que empezamos a no poder concebir otro tipo de moda. Así que los grandes se están poniendo las pilas y ahora ha dado el paso el gigante del ecommerce. Amazon.

Se trata de uno de los lanzamientos más esperados del año y que ya está a la venta en España. 'Amazon Aware' es la primera marca propia de Amazon que ofrece productos fabricados de forma consciente, con certificados emitidos por organismos externos que forman parte del programa 'Climate Pledge Friendly'. Todo lo que está dentro de esta línea ha sido fabricados con materiales procedentes de fuentes sostenibles como poliéster reciclado, algodón orgánico y componentes de origen biológico. Todos cuentan con certificados externos de 'Fairtrade, Organic Cotton Standard 100', 'Global Recycled Standard' o el sello 'HIGG Index Materials'.

"Estamos comprometidos con el desarrollo de programas que contribuyan a un futuro más sostenible", afirma Matt Taddy, vicepresidente de marcas propias de Amazon. "Amazon Aware es otro paso más en nuestro compromiso por seguir testando, aprendiendo e innovando, mientras ofrecemos a nuestros clientes productos básicos para el día a día a precios reducidos y con la certificación de los organismos externos incluidos en nuestro programa Climate Pledge Friendly".

Amazon Aware vende un poco de todo: vestidos y camisetas, ropa de cama y casa, y productos de cuidado facial. Es la línea perfecta si te gustan los básicos porque sus diseños son de líneas sencillas, combinables y súper ponibles. El textil está toda desarrollada con telas de materiales reciclados y cuentan con certificaciones externas. Los productos para el cuidado del cuerpo y del cabello están formulados con aceite de oliva del comercio justo e incluyen ingredientes como aloe vera orgánico, aceite de aguacate orgánico y aceite de coco orgánico. Los productos cuentan con envases de plástico cero, hechos de papel reciclado. La ropa de cama y los textiles de baño están fabricados con algodón orgánico certificado y cuentan con el distintivo Made in Green by OEKO-TEX, que confirma que estos productos han sido elaborados mediante procesos de fabricación con un menor impacto medioambiental y en condiciones de trabajo socialmente responsables

Nosotras nos hemos enamorado de muchas de sus prendas y ya las estamos esperando en nuestra casa.

Camiseta blanca

Porque ya sabes que un armario de mujer nunca está completo hasta que no tiene su camiseta blanca en el interior.

Vestido de punto

Un básico que ha sido un 'must' este invierno y que te va a salvar todo el entretiempo.

Leggins básicos

Para ir cómoda a diario o para realizar tu rutina de deporte habitual.

Chaqueta de borreguito

Te presentamos a la que va a ser tu nueva mejor amiga para el entretiempo. No puede ser más ideal.

Sudadera de mangas abullonadas

De corte super sencillo, todo el protagonismo se lo llevan las mangas ligeramente abullonadas.

Vestido blanco

Este vestido blanco va a protagonizar nuestros mejores 'looks' de este próximo verano.