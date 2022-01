De este look de Mango de María Fernández-Rubíes no sabemos si nos gusta más su mono, sus sandalias brillantes o su bolso de plumas

Absolutamente todo lo que ha llevado la influencer se ha convertido en candidato a entrar en nuestro armario de cara a la nueva temporada.

Julia García

Cuando creíamos que nos habíamos olvidado por completo ya de elementos festivos tras las navidades y estábamos centradas en darle un nuevo aire a nuestro armario aprovechando las rebajas, ha llegado María Fernández-Rubíes para poner todas nuestras ideas patas arriba. No hay cuesta de enero que valga porque el look con el que ha aparecido en Instagram en las últimas horas ha hecho que nos replanteemos todo de nuevo por ir justamente en otra dirección.

No son prendas básicas las que ha lucido la influencer y tampoco las ha encontrado rebuscando entre los descuentos que están actualmente en las tienda. Lo suyo ha sido uno de esos estilismos que perfectamente podría haber sido nuestro uniforme para cumplir con la agenda de eventos que tuvimos hace apenas unas semanas, de no ser porque no estaba aún a la venta por estar formado por piezas de la nueva colección. En concreto de la de Mango, que promete tener cosas tan apetecibles como las que la instagramer ha escogido para disfrutar de la noche madrileña.

El protagonista indiscutible es un mono sin mangas, de cuello perkins, ajustado y con pantalón acampanado cuyo estampado retro con flores en tonos verdes es la clave porque es el que le da ese rollo tan especial. De hecho, desde la marca proponen llevarlo con unas botas negras y un cinturón para potenciar su estética setentera, pero confesamos que nos quedamos con la versión de María Fernández-Rubíes combinado con sandalias de tacón para cuando se trata de lucirlo en ocasiones especiales, especialmente si estas son tan especiales como las suyas, con tacón de aguja, punta cuadrada y tiras repletas de pequeños detalles de strass porque así gana aún más puntos.

Su modelo rosa, que también está disponible en verde y gris, es de la línea de fiesta de Mango y tiene un precio de 39,99 euros.

Y si creías que con esto termina el lookazo es que no has visto bien los accesorios. Por un lado, el bolso rectangular con cierre de clip y asa larga forrado de plumas de color verde que también está entre las novedades de la marca catalana; y, por el otro, los anillos que combinan diferentes formas y piedras de distintas tonalidades hasta encajar a la perfección con la paleta cromática del conjunto. Insuperable.