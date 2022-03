Lefties tiene el traje para cualquier BBC que las invitadas bajitas van a adorar

Porque la marca de Inditex ha creado el diseño perfecto para ser la más 'cool' y ganar unos centímetros.

UXÍA B. URGOITI

No queda nada para la primavera. Si ya te has dado una vuelta por tus tiendas favoritas ya te habrás dado cuenta que ellas están a tope con las tendencias de la nueva temporada y que hay una que sobre sale por encima de todas las demás: el color. Los diseños para los próximos meses se tiñen de rosas, amarillos, verdes... un verdadero chute de vitamina y vida para los 'looks' que se avecinan.

Otra de las cosas que trae los meses de abril y mayo son muchas citas y celebraciones familiares. Además, la pandemia ha provocado que muchas se hayan tenido que retrasar, así que tenemos la agenda de estos dos meses del 2022 llena a tope. Esto supone que estamos como locas buscando vestidos o trajes que nos vayan a hacer 'looks' perfectos para esos días pero que no arruinen nuestros presupuestos de primavera. A esto hay que añadirle que nos gustarían prendas que nos hicieran el efecto piernas infinitas y así poder llevar unos tacones más o menos normales para quitarnos un poco el complejo de bajitas. Estamos seguras de que nuestros pies nos lo van a agradecer. Y con esta misión, que así contada, parece algo imposible, hemos salido de compras para ver qué encontrábamos y ¡sorpresa! Nunca pudimos pensar que Lefties iba a dar en el clavo con lo que necesitamos.

Este traje de chaqueta de la firma de Inditex tiene todo lo que estábamos buscando. Es de color rosa fucsia, uno de los más llamativos, de tendencia y además, precioso. Se trata de un diseño de dos piezas que parece estar pensado para las bajitas, ya que tanto el pantalón como la chaqueta tienen un patrón perfecto para hacerle el efecto piernas infinitas. ¿Cómo lo consigue? Pues muy sencillo, la chaqueta es corta, tipo 'cropped' y el pantalón todo lo contrario, es de tiro alto. Así, con este truco que nunca falla, nuestras piernas parecen mucho más largas. Si a esto le sumas unos buenos zapatos de tacón, tu cuñada (que sabemos que es en realidad a la que quieres impresionar con este 'lookazo') va a pensar que has crecido o lo que es mejor, que ella ha menguado.

Este traje de chaqueta fucsia de Lefties no necesita complementos muy llamativos, de hecho, los accesorios pueden ser un buen equilibrio si los escoges en colores pastel o blanco.

Y hemos dejado los dos mejores datos para el final. El primero es que también lo tienes en tono vainilla, aunque a nosotras nos gusta bastante menos y el segundo, es que es muy barato, el pantalón no llega a los 20 euros y la chaqueta se queda en menos de 23. Así que estamos ante la mejor compra de la primavera.