Normal, es ideal y calentita. Pero tranquila, tiene una versión en tono camel que casi nos gusta más.

UXÍA B. URGOITI

Hay muchas razones por las cuáles las sudaderas se han convertido en un básico en nuestros armarios. La primera es que durante la pandemia descubrimos lo útiles que eran para estar en casa cómodas, pero sin tener que ir en pijama todo el día, por eso fueron las protagonistas de la tendencia 'comfy' que tanto lo peto durante el confinamiento. La segunda es que ha quedado demostrado que bien combinadas puede hacerte unos 'looks' tan vestidos como cualquier jersey de lana. Y, por último, el frío ya está aquí y no hay nada más calentito que una sudadera de algodón. Total, que nosotras siempre estamos a la búsqueda y captura del diseño más ideal. Y resulta que nos hemos enamorado de un modelo que ha lucido Laura Escanes. Últimamente nos pasa bastante, al fin y al cabo, nos pasado el día buscando inspiración en Instagram y las 'influencers' se han convertido en una fuente de ideas 'fashion' bastante útiles. El caso es que la catalana subió a su cuenta de Instagram una imagen de ella en la nieve este puente de la Constitución luciendo una sudadera de Bershka y nosotras sentimos amor a primera vista. No puede ser más mona y combinable.

Una de las cosas que más nos gusta de Laura es que suele apostar por marcas 'low cost' y prendas muy ponibles que nosotras podemos copiarle sin gastarnos un dineral y sin tener que irnos a alguna tienda rara. Por eso el éxito de esta sudadera de Bershka. De hecho, desde que la ha lucido, no para de agotarse.

Se trata de una sudadera ‘oversize’ gris con cremallera en el cuello que lleva impreso ‘Copenhagen’ con efecto desgastado. Nos encanta la prenda, pero casi nos gusta más cómo la ha combinado Laura Escanes, con un gorro de pelo y unas botas de nieve.

Pero si tienes mala suerte y cuando entres en la web de la firma de Inditex resulta que está agotada, aunque lo cierto es que la están reponiendo bastante, tienes el mismo modelo en color camel. Ya sabes que este tono es uno de los que más estamos viendo este otoño-invierno y casi tiene mejor combinación que la que ha lucido la mujer de Risto Mejides.

No importa por cuál de los dos modelos te decidas, ambas son ideales y te darán un 'lookazo' tras otro este invierno.