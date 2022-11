De Laura Escanes a María Fernández Rubíes: las 'influencers' coinciden en que la gorra es el complemento del invierno

No hay accesorio más efectivo ni en tendencia esta temporada. Si tomamos nota de lo visto en Instagram, resulta imposible imaginarnos los meses de frío sin uno o varios diseños en el armario.

Sara Ullate

Las gorras han pasado de ser un complemento estrechamente ligado a la estética deportiva a transformarse en un indispensable de cualquier look. A día de hoy no hay amante de la moda que no cuente con uno o varios diseños en su armario. Y aunque los modelos que despuntan son múltiples debido al éxito logrado entre firmas de moda tanto 'low cost' como de lujo, en cuanto a tejido y color, no hay duda de que son las conocidas como beisboleras, aquellas que despuntaron con fuerza en los años 90 y que Lady Di convirtió en una de las grandes señas de identidad de su estilo casual, las que se erigen como las grandes triunfadoras.

Una de las claves de su éxito es su capacidad para aportar un toque diferente y diferencial a cualquier propuesta, como bien demostró Shakira hace tan solo unos días eligiendo una gorra en varias tonalidades para completar un sencillo 'outfit' de domingo o Paula Echevarría, que también ha dejado claro que este tipo de complementos son imprescindibles en sus alabadas propuestas y no duda en incorporarlos a elecciones con vestidos e incluso trajes de chaqueta. Una fórmula a la que en estas últimas horas también se han sumado dos de los nombres más populares entre la moda nacional, Laura Escanes y María Fernández-Rubíes.

Mientras la popular 'influencer' catalana elegía un modelo en verde para sumar color a un look informal que combinaba tonos negros y blancos, María optaba por jugar con la estética 'comfy' y añadía una gorra de efecto desteñido a una propuesta protagonizada por los archiconocidos pantalones 'joggers'. En ambos casos, este complemento se sitúa, por uno u otro motivo, como el destacado de la propuesta.

No importa el estilo que tengas, la gorra puede convertirse en una gran aliada para convertir un sencillo 'outfit' en una propuesta que inspire a tus amigas o seguidoras. Antes parecía imposible sumar este complemento deportivo a estilismos más formales pero tal y como han demostrado las expertas en moda los resultados son realmente espectaculares. Será difícil que sobrevivas al invierno sin una de ellas. ¡Tú también vas a querer llevar gorras!

