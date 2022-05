Se llama Lady Pipa, ha conquistado a algunas de las invitadas con más 'likes' de Instagram e, incluso, se ha lanzado a por los vestidos de novia.

SILVIA VÁZQUEZ

En plena temporada 'BBC' (sigla que hace referencia a bodas, bautizos y comuniones, y a la que nosotras añadimos la G de graduaciones), es probable que tu agenda esté llena de compromisos importantes. Y, si has decidido estrenar look para la ocasión, en estos momentos estarás en busca y captura del vestido de invitada perfecto; por eso, es hora de hablar de Lady Pipa, una firma 'made in Spain' con opciones I D E A L E S para ese evento especial que tienes marcado en rojo en tu calendario.

Al igual que muchas otras marcas españolas de looks de invitada -como Coosy, Panambi, Bimani, The Are, Bruma, Cherubina...- Lady Pipa es uno de esos nombres que debes tener localizado a la hora de pensar en un traje, conjunto o vestido (largo o midi) para fiestas u otro tipo de celebraciones.

Su fundadora es Sara González, una abogada que decidió emprender en la industria de la moda y que ha sabido colarse en los armarios de algunas de las 'it girls' con más likes del panorama patrio, como Alicia Guijarro, Lucía Pombo o Sara Baceiredo. Sus diseños (confeccionados por completo en España) son capaces de robar suspiros e inspirar auténticos 'lookazos' de invitada a base de volantes, 'cut outs', asimetrías y otros detalles que marcan la diferencia en cualquiera de sus piezas. Además de su tienda 'online', Lady Pipa tiene una tienda física en Madrid (calle Almirante, 10) donde podrás probarte todos sus looks.

Tendencias en vestidos de invitada

Esta temporada el color es el gran protagonista: se llevan los tonos alegres (coral, lila, celeste...) y los intensos (con mención especial para el fucsia, el gran protagonista de este 2022), pero tampoco debemos perder de vista los estampados setenteros o los tejidos jacquard. En cuanto a los patrones, los vestidos minimalistas con cortes fluidos y sencillos conviven con otros diseños con extra de volumen (tanto en las faldas como en las mangas). Además, la fiebre del 'cut out' y las aberturas está de plena actualidad y se une a la de los escotes en la espalda que lleva varias temporadas gobernando las tendencias de invitada.

¿Y, si pasas de llevar vestido...? Los monos, los conjuntos de dos piezas (blusa + pantalón / falda) o los trajes de chaqueta son una idea estupenda si buscas una alternativa a los clásicos vestidos de invitada. En este sentido, Lady Pipa también incluye en su nueva colección un amplio catálogo, en el que incluso encontrarás vestidos de novia 'low cost'. Merece la pena echar un vistazo a su web.