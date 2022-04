Kim Kardashian reúne a los ángeles de Victoria Secret para 'Skims'

La marca de lencería de Kim Kardashian ha lanzado una nueva campaña en la que podemos ver caras muy conocidas de las pasarelas, como Heidi Klum o Alessandra Ambrosio.

Tamara Conde

Alessandra Ambrosio, Heidi Klum, Tyra Banks y Candice Swanepoel, los cuatro ángeles (y ex ángeles) de 'Victoria Secret', han sido las encargadas de dar imagen a la nueva campaña de 'Skims' la marca estadounidense de ropa interior cofundada por Kim Kardashian y Jens Grede. "Icons meet icons" ha sido uno de los numerosos mensajes que Kim Kardashian ha dejado por Instagram para dar a conocer la campaña 'Skims Icons'.

Las supermodelos se han quitado las alas para lucir los nuevos lanzamientos de la colección 'Fits Everybody', como 'bodies', 'shorts' o 'bralettes'. Y también la propia Kim ha vuelto a revolucionar las redes poniéndose delante de las cámaras para inmortalizar este momento único: "Vale, se suponía que yo no iba a salir en esta campaña de Skims pero me pasé por allí y me metí porque era demasiado icónica. Presentamos a Tyra, Heidi, Alessandra y Candice llevando nuestra colección SKIMS Fits Everybody." comentaba en la publicación.

'Skims' fue fundada en 2019 y, desde entonces, ha dado que hablar en numerosas ocasiones, como con la campaña que protagonizaron Kourtney Kardashian y Megan Fox, o por la colaboración millonaria que hizo con 'Fendi'. Ya en sus inicios, la marca se centraba en la diversidad racial y corporal y ofrecía piezas que se adaptaran a cualquier tipo de cuerpo. 'Skims' sigue en la línea de esa idea y apuesta por las prendas reductoras para realzar las partes de nuestro cuerpo que más nos gustan. Y no solo de ropa interior, sino también ropa deportiva, pijamas o ropa de baño, y de todos los colores y formas.

- Kim Kardashian lanza su primera colección de bikinis y bañadores y tiene TODAS las tendencias de la temporada

- Kim Kardashian, Kanye West y Balenciaga: cómo un divorcio se convirtió en el mejor escaparate de moda

El negocio ha sido todo un éxito desde el principio y se ha convertido en una de las marcas de lencería más famosas y ricas del panorama, aunque no esperábamos menos de la estrella de 'reality show'. En 2021, Kim Kardashian aumentó sus ventas en un 90%, y probablemente, este año no será para menos.

La campaña ha provocado una auténtica revolución en las redes y es que cada una de las modelos se ha encargado de dar a conocer esta nueva colección a través de sus perfiles personales. Agradecidas y orgullosas de formar parte de este proyecto, hemos podido ver las increíbles imágenes de la sesión en las que volvemos a disfrutar de estos ángeles que hacía ya bastante tiempo que no veíamos posar.