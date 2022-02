Kate Middleton pisa Dinamarca con su 'look' más 'made in Spain'

Con permiso de la Reina Letizia, la duquesa de Cambridge es nuestra 'royal' favorita.

UXÍA B. URGOITI

No queremos que nuestra Reina Letizia se ofenda, ella siempre será nuestro número uno, pero lo cierto es que Kate Middleton se está ganado el convertirse en nuestra 'royal' favorita. Y es que hoy ha vuelto a dar una lección de estilo y no solo en el sentido estilístico. La esposa de Guillermo de Inglaterra ha comenzado esta mañana su viaje, de dos días de duración por Dinamarca. Lo primero que ha hecho que nos ha dejado sin palabras y que no todas harían ni hacen, ha sido viajar de Londres a Copenhague en un vuelo regular de la compañía British Airways. Nada de jets o aviones del ejército, como una ciudadana más, la duquesa de Cambridge ha aprovechado un trayecto que se hace todos los días entre los dos países para ir a su visita.

Aunque lo mejor de este viaje tendrá lugar mañana, cuando Kate se reúna con la Princesa Mary de Dinamarca, otra de nuestras favoritas, lo cierto es que el 'look' elegido por la británica nos ha sorprendido mucho por varias y distintas razones. La primera porque es un claro guiño al país que la recibe como anfitrión. La duquesa se ha vestido de rojo y blanco, en homenaje a la bandera danesa que se compone de esos dos colores.

Y la razón más importante es que se trata de un 'outfit' con un alto porcentaje de prendas con etiqueta 'Made in Spain' y eso nos encanta. Empezando por la chaqueta, realizada en bouclé, de diseño cruzado con doble abotonadura dorada, una prenda firmada por Zara, que la duquesa ya estrenó durante la celebración de la Eurocopa de fútbol del verano pasado.

Esta vez la ha combinado con un top de ME + EM con volantes en el cuello que le daba el toque blanco unos pantalones negros, salones de tacón cómodo de Gianvito Rossi y un pequeño bolso de Mulberry. Un 'outfit' cómodo e ideal.

Pero hay algo más que le ha hecho ganar puntos a la mujer de Guillermo de Inglaterra en nuestro ranking, y han sido las joyas que ha elegido. La duquesa ha estrenado un collar con un colgante de perla de la diseñadora española afincada en Londres Mónica Vinader, en la que también ha confiado en alguna ocasión nuestra Reina Letizia. Y a juego con el collar, cuyo precio ronda los 300 euros, pero estos nuevos pendientes también de perlas son de la firma danesa Maria Black. Otra elección con guiño a Dinamarca, más allá del rojo y el blanco. Está claro que ella no da puntada sin hilo.

Seguro que mañana en el encuentro con la heredera al trono danés, nos da mucho que hablar.