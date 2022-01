Los anillos más ideales, los pendientes perfectos, el colgante que estabas deseando... ¿Qué quieres que te regalen el 14 de febrero?

UXÍA B. URGOITI

Sí, nos vas a decir que estamos locas, pero no. San Valentín está a la vuelta de la esquina, mucho más cerca de lo que te puedes imaginar. Las rebajas ya han pasado a la historia y tenemos ganas de pasar a lo siguiente. Y sin ganas de ser aburridas o tradicionalista, lo cierto es que es el mejor momento del año, o la excusa perfecta, si prefieres decirlo así, para que te regalen una joya. No tienen porque llevar Cupidos, al no ser que los quieras, sino que pueden ser una pieza con un diseño original que puedas llevar siempre puesta y que te combine con todo.

La idea es que te regalen, o que te auto regales -porque nadie te va a querer más que tú- una joya discreta, sencilla y modesta pero que duré en tu joyero y en tu recuerdo para siempre. Las marcas de joyería te lo ponen en bandeja, ya que cada año celebran el 14 de febrero con colecciones especiales en homenaje al amor, llenas de romanticismo y delicadeza. Nosotras tenemos claro cuáles van a ser nuestras favoritas.

Las joyas de Tous, Pandora, Agatha Paris & Co que más van a triunfar en San Valentín Ver 9 fotos

Porque este 2022 tenemos muchas ganas de celebrar y por mucha pandemia que tengamos encima, nadie puede quitarnos las ganas de festejar el día del amor. Y es que somos conscientes de que la joyería, con sus anillos, pulseras, sus colgantes y pendientes, son la opción más fiable y segura. Esta temporada los diseños vuelven a ser pequeños, nada de piezas XXL, son pequeños detalles, como gestos de cariño que igual no todo el mundo puede ver pero que se quedan grabados para siempre.

Todas las firmas de joyas, como TOUS, Pandora, Agatha Paris van por ese mismo estilo, el mininal. Los materiales varían más. Vas a encontrar desde la plata hasta el oro rosado pasando por el tradicional oro amarillo. Y aunque nosotras hemos escogido muchos corazones, nos encanta este símbolo, somos así de cursis, hay muchos otros motivos para decorar tu dedo, muñeca, orejas o cuello.

Hemos seleccionado una variedad joyas con un punto de romanticismo que te asegurarán una sonrisa y, quién sabe, alguna lágrima de emoción. Porque este San Valentín, estés enamorada de otro o de ti misma, nos merecemos celebrarlo por todo lo alto.