La única joya que necesitas para triunfar en un festival de música es esta (y te damos todas las razones)

Es el medallón 'Poder del Sol' de Pandora y sabemos que con solo leer el nombre, ya te hemos convencido.

UXÍA B. URGOITI

Para nosotras, y sin lugar a duda, estamos ya en la mejor época del año. El deseado y amado verano llega en este 2022 lleno de ilusión y ganas por culpa de dos años de pandemia que no nos dejaron hacer todas las cosas que nos encantan de esta estación del año. Entre ellas están nuestros queridos festivales de música. De rock, de indie, de electrónica, de pop, de hip hop, de música urbana… festivales hay muchos por toda la geografía española y fuera de nuestras fronteras (tantos como estilos de música), pero si en algo coinciden todos ellos es que suponen un momento único en el que nos gusta arreglarnos con más esmero que de costumbre y brillar para la ocasión.

Hemos hablado ya de todos los 'looks' que debes lucir en tus citas musicales: no puede faltar en tu maleta un vestido de crochet, unas zapatillas para darlo todo bailando, unos 'shorts' vaqueros... pero ¿qué pasa con las joyas? Resulta que hablamos mucho de nuestro 'outfit' pero nos olvidamos siempre de una parte fundamental de él en estas ocasiones. Los collares, pendientes, anillos y pulseras son la guinda perfecta a cualquier atuendo para darlo todo en las citas musicales. Y nosotras hemos encontrado el medallón perfecto para no acompañar, sino protagonizar todos nuestros 'looks' festivaleros. Solo con el nombre y la marca te va a valer: 'Medallón Poder del Sol' de la colección Me de Pandora.

Se trata de una pieza que quiere activar tu modo festivalero. Inspirada en la música, la energía y la libertad del verano, es un medallón en colores brillantes que transformarán totalmente tus 'looks'.

A nosotras ya solo por el nombre nos ha conquistado, ya que no puede ser más original: 'Medallón Poder del Sol' de Pandora ME, La idea es que represente un símbolo de energía, vitalidad y empoderamiento. Este colorido medallón de un sol geométrico se presenta con un recubrimiento electrolítico de oro rosa de segunda ley de 14 K, esmalte aplicado a mano y circonitas cúbicas transparentes. Lleva una anilla cerrada para llevarlo en los conectores decorativos por lo que puedes convertirlo en pulsera o colgante. A nosotras nos gusta más esta segunda idea.

Puedes combinarla con más piezas, algunos anillos de plástico de colores, pendientes XXL o lo que quieras. Pero ya te advertimos que el total protagonista va a ser este precioso medallón. Nos gusta tanto que nosotras se lo vamos a regalar a nuestra mejor amiga para bailar combinadas.