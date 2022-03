Tu joyero primavera-verano pide a gritos los diseños de colores que puedes encontrar en Parfois.

La llegada de la primavera es notable en el momento que nuestras tiendas 'low cost' se tiñen de colores. Esta estación del año se ha convertido en una de nuestras favoritas, porque creemos que la variedad de ideas que ofrecen sus colecciones son insuperables. La colección primavera-verano siempre es nuestra mayor debilidad y si, además, hablamos de accesorios y complementos, todo se intensifica aún más. No hay más que echar un vistazo a la colección de joyitas que propone Parfois esta temporada para caer rendidas a todas sus propuestas.

Podemos llevar mucho tiempo dándole vueltas al tema de la renovación de armario, pero solo necesitamos colarnos entre los complementos para comprender que la clave del éxito no está en dar con las prendas más especiales, sino en el cuidado al seleccionar complementos y accesorios.

Zara ya nos ha dejado claro a través de su colección de bolsos que los brillos y los colores más vivos, están a la orden del día. Pero no vamos precisamente a centrarnos en los complementos, más bien en los detalles. Es cierto que unas bonitas sandalias y un bolso pueden reconvertir hasta el look más sencillo de fondo de armario, pero unas joyitas en tendencia serán las encargadas de elevar un look a la excelencia. De hecho, es que ha sido fichar la nueva colección de Parfois y ver reflejada claramente la esencia multicolor que trae la primavera. ¡Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia!

Otra de las razones que podemos destacar de nuestro amor por la primavera, es el hecho de descubrir colecciones que seguiremos llevando todo el verano. Porque, efectivamente, la nueva colección de Parfois ya nos trae un poco de mar, con el detalle de sus conchas, y de frescura, con los abalorios de colores que tanto nos recuerdan a los veranos de nuestra infancia.

Collares, pulseras, pendientes… No importa la pieza, todas y cada una de ellas, hechas con resina, cerámica, piedras o abalorios, conforman todo lo que la primavera necesita para convertir cualquier look básico en una pieza primaveral en estado puro. Así que, si estás investigando cuál es el 'tip' que sigue el 'street style' para alcanzar el éxito de temporada, tenemos que decirte que lo has encontrado.