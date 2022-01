El jersey de Zara de María Pombo que comprarás en 5 colores

Por un momento te olvidarás de las rebajas al comprobar que esta prenda de punto está disponible en diferentes tonos por menos de 30 euros.

julia garcía

Con un pantalón negro, con una falda, con un vaquero, sobre un vestido… no hay nada con lo que no puedas llevar un buen jersey de punto. Eso sí, para para que esta premisa se cumpla debe llevar incluida la inmejorable etiqueta de básico, esa que le otorga el superpoder de la versatilidad, y eso significa que debe cumplir con una serie de requisitos como son: que sea liso, que no sea demasiado grueso y que sea de un corte sencillo.

Podríamos hablar aquí también del color pero verás que eso es algo que no debería ser tenido demasiado en cuenta. Puede que a la cabeza lo primero que te vengan al hablar de una prenda así sean tonos como el gris, el negro o el camel como primeras opciones para ser exprimidos al máximo, pero después de ver el ejemplo del que venimos a hablarte comprobarás que esa teoría se ha quedado algo obsoleta.

Resulta que María Pombo ha encontrado un suéter que cumple a rajatabla con todo lo que le pedimos a una pieza así para que sea un must en nuestro armario y, sin embargo, no es un color neutro su protagonista sino uno mucho más alegre como es el rosa. Y lo que es mejor, ¡lo hay en 4 tonos más!

Llevábamos unos meses rendidas ante los jerséis arcoíris y los que jugaban con motivos en jacquard, pero aún no habíamos tenido la oportunidad de fichar uno de esos que sepamos podemos llevar cada día en cualquier circunstancia sin miedo a equivocarnos y, además, con el plus de energía que supone un color así.

Tenemos que agradecer a la influencer que haya situado en nuestro radar este jersey que pertenece a la nueva colección de Zara y que, para nuestra suerte, no solo está en el bonito rosa que ha lucido ella con unos jeans y un collar de eslabones consiguiendo así un enérgico look de invierno, sino que está disponible en 4 tonos más.

Verde, azul y amarillo son las otras tonalidades alegres además de la rosa en las que la firma tiene a la venta por 29,95 euros este mismo modelo de cuello redondo confeccionado con tejido en mezcla de lana y alpaca. A estas se une también una gris para quienes prefieran tirar por los básicos de siempre, al fin y al cabo, siempre conviene tener a mano una alternativa así con la que sobrevivir a los meses de frío.