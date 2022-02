Jennifer Lopez reinventa los vaqueros 'palazzo' para esta primavera

Parece que la artista quiere volver a poner de moda unos 'jeans' que nosotras ya teníamos olvidados. Pero si ella dice que se lleva, se llevan.

UXÍA B. URGOITI

Esta vez no actuaba en el descanso, pero todo el mundo sabía que Jennifer Lopez estaba en el estadio. Ayer fue la famosa Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, y la artista no quiso perdérsela y acompañada por Ben Affleck nos volvió a regalar un lookazo. Parece que J.Lo quiere destrozar nuestras apuestas para las tendencias de la primavera y ha sacado del armario unos vaqueros 'wide leg' tan anchos que los tendríamos que llamar 'palazzo'. Super elegantes y con recuerdo a los años setenta, no pueden ser más especiales y no nos pueden entrar más ganas de copiárselos.

La fórmula mágica que ha lucido la del Bronx es tan sencilla como efectiva. Vaqueros y blazer de color blanco, un outfit perfecto para la nueva temporada a la que llegaremos en menos de lo que nos imaginamos.

No es la primera vez que Jennifer Lopez nos demuestra lo mucho que le gustan los pantalones palazzo, de hecho, siempre suele llevarlos antes que los pitillo, pero es cierto que este diseño en tejido vaquero era algo que habíamos descartado de nuestro armario. Esta vez se trata de la versión más clásica y cómoda. De color azul oscuro, la pierna es tan XXL que tapa la bota con los tacones que lleva la cantante.

Para terminar su 'outfit' luce una sencilla americana blanca que lleva ligeramente remangada, una pieza simple que ejerce del contraste necesario con un pantalón que se revela como la prenda más importante que vamos a buscar para la próxima temporada. Y ya te vamos diciendo que Jen nos lo ha puesto difícil.

Hemos encontrado varias versiones que te pueden ayudar a dar con uno parecido al que lleva la cantante, pero no sabemos la marca exacta del modelo que luce. Lo que tienes que tener claro a la hora de buscar es que tienen que ser super anchos y de cintura alta, ya que son el mejor truco para que a todo el mundo le sienten bien, ya que este patrón estiliza mucho la figura.

No sabemos si la pareja se lo pasó bien viendo el partido o si quedaron contentos con el resultado, lo que te podemos asegurar es que a nosotras ya nos ha creado la necesidad de tener un par de estos vaqueros en nuestro armario antes de que comience la primavera porque si Jennifer Lopez dice que este es el 'jean' que se va a llevar en los próximos meses...