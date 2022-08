No hace falta que sigas buscando, si tienes una boda el próximo otoño, el diseño que necesitas se encuentra en esta selección.

Tamara Conde

No siempre resulta fácil encontrar el vestido ideal para nuestro próximo evento. Ya sea una boda, bautizo u ocasión especial, el objetivo común que tenemos todas es vernos favorecidas e ir cómodas y elegantes al mismo tiempo. Y ya si hablamos de un evento en otoño, la cuestión se vuelve más complicada aún. Las cambiantes temperaturas pueden resultar traicioneras y dar con el vestido adecuado puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

Sin embargo, son muchas y muy diferentes las opciones que nos ofrecen diferentes marcas (que ya están triunfando con sus nuevas colecciones). Desde los diseños más clásicos hasta los que recogen las últimas tendencias. Te dejamos una selección de los vestidos de invitada que están arrasando y que seguro que te van a salvar.

Del color de la temporada

Si hay una tendencia que no paramos de ver en todos lados y en todo tipo de prendas es la del 'barbiecore'. El color rosa 'barbie' ha llegado para quedarse y llenar nuestro armario y nuestros looks de alegría. Es por eso que no podía faltar una propuesta rosa en esta selección. Concretamente, se trata de un diseño asimétrico de Pedro del Hierro, con una manga abullonada y una falda estilo pareo. No te hará falta más que unas sandalias de tacón sencillas y un recogido elegante para ser la invitada perfecta.

Con detalles 'cut out'

Siguiendo con tendencias, las aberturas laterales o 'cut outs' han evolucionado hasta llegar a escotes múltiples muy sexys y atrevidos. Y de manera más discreta, también podemos verlos en vestidos de invitadas, como en este de la marca española Lady Pipa (que es todo un éxito). Con un corte 'midi', este vestido no solo destaca por las aberturas sino también por sus mangas abullonadas y su precioso color caldera con el que resaltarás tu bronceado.

Tres piezas en uno

Formado por un pantalón, un top y una sobrefalda, la propuesta en color verde oliva de la marca Boüret nos ha parecido una excelente opción para un evento en el que las temperaturas sean algo más bajas. Tanto el color como el diseño se adaptan a un estilo más otoñal y de entretiempo por lo que la comodidad y la despreocupación están aseguradas.

El más fresquito

Si por el contrario, tu próximo evento es en un destino más caluroso y prefieres optar por un diseño fresquito, este vestido de Massimo Dutti es el que necesitas. Tiene un tejido satinado con el que no pasarás calor y su efecto degradado en morado y rosa lo convierten en una pieza de lo más colorida. Unos accesorios en plateado serán la opción perfecta para completar tu look.

Escote en la espalda y lazo XXL

La pasada temporada de eventos Redondo Brand se convirtió en la marca de confianza de muchas 'celebrities' e 'influencers'. Y no nos extraña, pues sus diseños tan originales y elegantes conquistaron a muchas de ellas para lucirlos en sus ocasiones más especiales. Y como no iba a ser menos, algunas de las piezas, como esta, recogen dos tendencias del momento: el escote en la espalda y los lazos gigantes. Este vestido en color azul es elegante y muy favorecedor.

De encaje

Ya es más que habitual que Zara nos sorprenda con vestidos a precios muy asequibles que podemos ponernos perfectamente para una ocasión especial. Fue hace unas semanas cuando lanzó unos diseños lenceros y con estampados satinados que nos enamoraron, pero esta vez hemos centrado nuestra atención en esta pieza de encaje, con un escote ideal y una abertura lateral, que además, tiene un color verde agua perfecto para esta época del año.