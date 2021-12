Calentitas e ideales, por fin tienes a tu alcance el modelo que llevas tanto tiempo queriendo calzar gracias a la firma sueca.

UXÍA B. URGOITI

Estábamos nosotras tan contentas cotilleando esta mañana la web de H&M pensando en encontrar los mejores regalos para nuestras amigas de esta Navidad, cuando nos las hemos encontrado de bruces: las botas que llevamos inviernos deseando. Se trata de un modelo que lleva de moda más de diez años y tiene pinta de que nunca va a dejar de estarlo. Lo cierto es que nada más verlas te dan ganas de tenerlas. Con el frío que está haciendo es el mejor lugar que se nos ocurre para meter nuestros pies. La primera vez que las vimos fue en los años 90, cuando muchas de nuestras 'celebrities' favoritas las calzaban para sus 'looks' más relajados por las calles de Nueva York y Los Ángeles. Pronto saltaron el charco y se convirtieron en una de nuestras obsesiones. Pero lo cierto es que las originales, de una ya famosa marca australiana, se salen de nuestro presupuesto y desde entonces nos hemos quedado con las ganas.

Seguro que al verlas te han entrado las mismas ganas que a nosotras. Ahora es cuando nos vas a decir que muchas otras marcas han seguido este modelo y han hechos sus propias versiones, pero es cierto que siempre nos parecían poco consistentes, y estas de H&M tienen pinta de que nos van a durar muchos inviernos.

La tienes en color negro en todas las tallas, que es el tono que a nosotras nos gusta porque nos parece el más fácil de combinar, pero también puedes comprarlas en color camel, que ya sabes que está triunfando esta temporada.

Lo bueno que tiene este modelo de botas es que son 24/7. Te van a quedar perfectas con cualquiera de tus 'looks' de invierno. No importa si las combinas con tus vaqueros favoritos o con esa falda que no te quitas esta temporada, porque con todo te va a quedar genial. Incluso son muchas las que se animan a lucirlas con vestidos, cosa que a nosotras nos chifla si sobre todo lo haces con los que son más estilo boho, Elsa Pataky es una artista llevando esta combinación.

Pero el mejor dato casi nos lo hemos dejado para el final del artículo. Además de que las botas de H&M más calentitas del invierno están en dos colores y disponibles, por lo menos por ahora, en todas las tallas, tienen un precio de 19,99 euros. Vas a hacer tu sueño realidad por menos de 20 euros.