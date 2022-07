Todo lo que puedes encontrar en las segundas rebajas de High Spirits por menos de 30 euros

Las prendas que han estado arrasando durante toda la temporada están ahora con descuentazo, ¡no te las pierdas!

Tamara Conde

El verano no ha hecho más que empezar y aún tenemos muchas semanas para lucir nuestras prendas favoritas. Vestidos con estampados muy originales, conjuntos ideales de top y falda, pantalones para las noches más fresquitas, son muchas los productos que podemos encontrar rebajados ahora mismo, pero es cierto que muchas de ellas (las más exitosas) o están agotadas o es muy complicado dar con la talla idónea. Suele suceder en tiendas como Zara o Mango, pero hay una en la que hemos encontrado unos descuentos de lo más sorprendentes y, además, tienen disponibles todas las tallas.

Se trata de High Spirits, la marca que cuenta con María Pombo como embajadora y que tiene prendas que han sido todo un éxito a lo largo de la temporada. Desde el top que la propia María Pombo hizo viral hasta el conjunto de crochet de pantalón y chaqueta que se convirtió en el más deseado de Instagram. Esta marca ha destacado siempre por tener diseños muy originales y versátiles y los descuentos que ofrecen ahora merecen mucho la pena. Hemos hecho una selección de prendas de todos los estilos que puedes conseguir por menos de 30 euros.

Vestido blanco con volantes

Vestido blanco con volantes y cuello redondo perfecto para las noches más fresquitas de verano. Combina con todo y además, potenciará tu moreno. Precio: 29,99 euros (antes 69,99).

Blusa lunares

Este top tipo corsetero de lunares fue una de la prendas más exitosas cuando salió la colección a la venta. Perfecta para combinar con unos shorts o con la falda a juego, su precio es de 19,99 euros (antes 49,99).

Pantalones lilas

No hay nada mejor que unos pantalones coloridos para combinar con un top básico y crear el look ideal en unos minutos. Estos pantalones lilas no solo querrás ponértelos este verano y, además, sientan genial. Tienen un precio de 14,99 euros (antes 49,99).

Chaleco de crochet

El crochet y los chalecos han sido dos de las tendencias que más han arrasado últimamente, y este chaleco en color naranja es la pieza que necesitas para alegrar tus looks. Tiene un precio de 24,99 euros (antes 49,99).

Bolso mini

Renovar los bolsos siempre viene bien y si es en rebajas, mejor. Este en concreto es un bolso mini, perfecto para ir cómoda y llevar solo lo necesario. En color marrón y estampado, tiene un precio de 17,99 euros (antes 59,99).

Vestido largo estampado

Con estampado floral y escote en la espalda, este vestido de corte 'midi' en color azul es la opción perfecta para casi cualquier ocasión. Combinándola de diferentes maneras, podrás sacarle el mejor partido a esta prenda. Su precio es de 27,99 euros (antes 69,99).

Falda estilo pareo

Como nos gustan las faldas pareo y este verano no paramos de verlas. Son comodísimas e ideales para ponernos, por ejemplo, con una blusa blanca. Esta de High Spirits tiene un estampado en colores naranjas y rojos y su precio es de 19,99 euros (antes 49,99).

Chaqueta vaquera

Las rebajas siempre son buen momento para hacernos con alguna prenda de invierno o entretiempo, y esta chaqueta vaquera estampada es una opción ideal, que incluso podrás utilizar en verano. Precio: 20,99 euros (antes 69,99).