Porque hay vida más allá del universo Inditex, toma nota de estas marcas que merecen que les hagas un hueco en tu armario.

UXÍA B. URGOITI

En plena época de rebajas solo pensamos en una cosa: comprar los mejores chollos en moda para llenar nuestro armario con todas las tendencias de la temporada. El problema es que, últimamente parece que estamos cortas de mira y solo buscamos en las mismas marcas una y otra vez. El universo Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius...) y las demás 'low cost' nublan nuestra vista y no nos dejan ver otras posibilidades que también existen en el mundo del 'shopping'. Sin embargo, el mundo 'fashion' tiene muchas más posibilidades que no has contemplado y que nosotras te vamos a ayudar a que descubras de una vez por todas.

Comprar en estas pequeñas firmas de moda son todo ventajas, ya que ayudas a mejorar el concepto 'made in Spain', pero, además, te ahorras el ir igual vestida que el 80% de las mujeres que llenan su armario en H&M, Primark o Zara. Eso supone volver a tener un estilo propio, cosa que se aprecia mucho en el mundo de la moda. Si lo piensas esas 'insiders' de moda que tanto te gustan, lo hacen justo por tener su manera propia de vestir.

Lo primero que queremos que hagas es que te quites de la cabeza el concepto de que comprar en firmas españolas se sale de tu presupuesto. No vamos a perder el tiempo explicándote lo que cuesta producir en nuestro país porque ya lo sabes. Pero hay marcas que consiguen adaptarse a nuestras posibilidades, haciendo verdaderos esfuerzos, con el objetivo de entrar en tu línea de visión. Nosotras queremos ayudarles a qué empieces a ampliar tu ruta 'shopping' y aunque sigas comprando en Zara y Massimo Dutti, que pruebes otras experiencias.

Cocolebrel

Su lema no puede ser más claro para poder entrar en este artículo, ya que dice 'moda felizmente fabricada en España'. Creada en 2016 por Paula López, crean prendas optimistas con diseños de muchos colores a precios realmente asequibles.

Brownie

Seguro que no hace falta que te presentemos esta etiqueta, aunque puede que te descubramos que es española. Está entre las favoritas de las 'milennials' gracias a sus diseños juveniles, originales y con precisos super asequibles.

The Desire Shop

Sin duda, una de nuestras favoritas. Nacida en un pueblo gallego, Boiro, se trata del sueño de una mujer que primero fue 'influencer', Cristina Cerqueiras. En su venta online vas a encontrar diseños ideales a precios maravillosos. Y lo mejor es que en sus redes sociales, ella misma te da ideas para que combines y compres con total acierto para cada temporada.

Polín et Moi

Esta firma se hizo famosa por sus maravillosos 'looks' para invitadas de boda, sin embargo, su colección de moda para el día a día es igual o más ideal. Aprovecha que están de rebajas porque vas a encontrar verdaderos tesoros.

Valentina

Valentina es una marca española que parte desde el concepto de llegar a todas las mujeres, de todas las tallas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Pero siempre con precios asequibles.