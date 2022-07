Vuelven las faldas plisadas para convertirse en el nuevo uniforme del verano

Con tu camiseta o tu top favorito, lograrás un look veraniego de diez para llevar a todas partes.

Tamara Conde

Aunque las faldas satinadas lograron conquistarnos al inicio de la temporada, para lucirlas en nuestras noches de verano más especiales, han sido las faldas plisadas las que ahora han regresado para convertirse en el uniforme de verano y darle un aire completamente distinto a nuestros looks. Las pasarelas de moda y el 'street style' han sido los escenarios ideales para dar comienzo a esta moda que tanto nos alegra que haya vuelto. Porque en verano lo que buscamos por encima de todo es ir fresquitas y cómodas, y con esta falda no solo conseguimos esto, sino, a la misma vez, ir elegantes e impecables.

Para ir a la oficina con unas sandalias de tiras negras, para cenar con amigas con una camiseta original o para una noche de fiesta combinando con un top de brillantes. Son muchas y diferentes las maneras en las que podemos combinar esta pieza, y es por eso que se ha convertido en una de las favoritas del verano 2022.

También han sido algunas 'influencers' las que nos han inspirado con sus looks para incorporar esta prenda a nuestro armario y combinarlo con una camiseta o top básico y que se convierta en un estilismo recurrente para los días en los que se nos acaban las ideas. Un ejemplo ha sido Grace Villareal, que para estos sofocantes días de calor, ha elegido una falda plisada de corte midi en color verde, unas sandalias de lo más cómodas (y blancas, que es tendencia) y un top blanco que seguro que todas tenemos en el armario.

- Kate Middleton y su impactante look en rojo con falda plisada y jersey de cuello alto

- Eugenia Silva ha descubierto en las rebajas de Mango una falda que convierte cualquier look en especial

Con todo esto, la 'influencer' logra un look que podemos recrear a la perfección. Además, no es complicado encontrar faldas como estas, pues nuestras tiendas favoritas las han sacado de todos los colores y estampados, para hacernos con la que más se adapte a nuestro estilo. Zara, Mango y H&M son algunas de las firmas que han incorporado esta pieza a sus nuevas colecciones, y aunque no están rebajadas, podemos encontrarlas a un precio perfectamente asequible. Incluso podremos utilizarlas también empezado el otoño, con nuestros botines favoritos y un jersey sencillo. ¡No puede ser más versátil!

Esta es la selección que hemos hecho de las faldas plisadas más bonitas del momento.