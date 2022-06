La falda pareo de Anna del Castillo es tu nuevo uniforme para todos los festivales de verano

La actriz ha lucido en el Sónar de Barcelona un diseño de Desigual que nos ha robado el corazón.

UXÍA B. URGOITI

Nosotras ya tenemos puesto en marcha el chip de verano. Entre nuestros muchos planes para cuando nos lleguen las ansiadas vacaciones están los numerosos festivales de música que llevamos dos años echando de menos por culpa de la pandemia. Ahora nos toca hacer la lista de cosas que queremos meter en la maleta para darlo todo en estas citas que estamos esperando con muchísima ilusión. Siempre llevamos con nosotros algunos tops, unos 'shorts' vaqueros, unas zapatillas de deporte y en este verano 2022 la falda pareo más bonita del momento.

Sí, sabemos que te ha sorprendido esta nueva prenda que vamos a meter en nuestro equipaje de festivales, pero la culpa no es nuestra, es de Anna Castillo, Desigual y el Sónar de Barcelona.

Ya sabemos que las faldas estilo pareo son la obsesión de este verano 2022 de las expertas en moda. Así que las vas a encontrar en todas tus tiendas 'low cost' favoritas, pero si lo que quieres es marcar la diferencia respecto a las demás, te tienes que hacer con este diseño de la firma catalana que poco tiene que ver con todos los diseños que has visto hasta el momento. Nosotras no podemos agradecerle más a la actriz este nuevo descubrimiento para hacer feliz a nuestro armario.

La falda que lució el pasado fin de semana Anna del Castillo en el Sónar de Barcelona es nuestra nueva obsesión. Se trata de un modelo de corte midi con un estampado súper potente que te va a hacer el centro de todas las miradas. Está teñida sobre un fondo verde y se desdibujan flores en tonos amarillos y naranjas, generando un sugerente efecto 'blur'.

La prenda de nuestros deseos está dentro de una colección que Desigual ha creado pensando en el Sónar por lo que es perfecta para cualquier otro festival. Además, está hecha con materiales sostenibles que requieren menos químicos, menos energía y menos agua.

Este diseño de la firma catalana no requiere mucha destreza 'fashion' a la hora de combinarla. Ella es tan potente que le tienes que poner algo básico o neutro para que no se peleen en tu 'look', ya sabes que no debe haber dos gallos en un mismo corral, y este refrán tan común en las relaciones sociales se puede aplicar perfectamente a la moda. Así que tienes que buscarle compañeros de 'outfits' como tops negros, que es precisamente el que lleva Anna del Castillo, o blancos. En cuanto al calzado, lo admite casi todo, aunque ha nosotras nos encanta el elegido por la actriz, nuestras amadas Converse.