Eugenia Silva ha descubierto en las rebajas de Mango una falda que convierte cualquier look en especial

Es completamente diferente a lo que tienes en tu armario, resulta fácilmente combinable y cuesta menos de 25 euros.

Julia García

Si hablamos de falda, esta temporada tenemos claro que, según las prescriptoras de moda, las que se llevan la palma son las versiones mini. Pero, no son las únicas. Las que bajan hasta la rodilla también están muy presentes ya sea satinadas o en formato pareo e incluso, si se rebusca bien, hay otros modelos que se salen de la tónica general y que, precisamente por eso, se vuelven más apetecibles.

Un ejemplo muy claro está en la falda negra que Eugenia Silva ha fichado en las rebajas de Mango. Es la clásica pieza que puede que hayas visto en la tienda online de la firma y no te hayas dado ni cuenta porque no llama la atención en esta época del año en la que buscamos alternativas frescas de colores alegres, pero después de observar lo bien que sienta con looks como el que la modelo ha elaborado con ella nos ha hecho reparar en lo buena compra que puede ser.

En tiempos en los que se apuesta por tejidos como el lino y tonalidades clara, no parece inteligente pensar en una falda de punto calado negro pero, como decíamos, lo es por muchas razones. Primero porque al contar con esas aberturas que dejan pasar el aire a las piernas no es en absoluto una pieza a la que haya que renunciar con el calor, segundo porque el negro funciona igual de bien en verano si se sabe bien como combinarlo y tercero por su precio, ¡solo cuesta 22,99 euros! Un 45% más barato de lo que marcaba la etiqueta hace unos días está ahora de manera exclusiva en la web de Mango.

Además, las que sean capaz de ver su potencial para cuando bajen las temperaturas deben saber que hay un jersey de diseño oversize a juego disponible con el que se puede formar un conjunto que aúna confort y estilazo a partes iguales.

A Eugenia Silva le ha bastado una sencilla camiseta blanca para hacer de esta falda de Mango todo un objeto de deseo porque tiene la capacidad de transformar en especial cualquier estilismo por básico o simple que parezca pero, como apuntábamos, su versatilidad puede ser mucho mayor de la que imaginas. Ahora admite de buen agrado un top, una fina blusa o una camiseta estampada con sandalias y zapatillas, pero puedes optar por una camisa vaquera cuando llegue el otoño y jugar así con la mezcla de texturas que es un recurso que nunca falla.