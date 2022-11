Eugenia Silva sabe bien que la camisa de rayas es el básico que no puede faltar en tu armario de otoño

Una prenda "comodín" que puede solucionar cualquier tipo de propuesta.

Sara Ullate

Una buena gabardina, una 'blazer' estructurada, el conocido como 'little black dres', el clásico pantalón negro, un jersey de punto y, cómo no, una camisa con estampado de rayas. Confeccionar un buen armario de otoño pasa por incluir las prendas mencionadas con anterioridad, entre algunos diseños más. Básicos atemporales y versátiles que nunca pasan de moda y combinan prácticamente con todo, lo que facilita el poder utilizarlas una y otra vez sin miedo.

Eugenia Silva, como buena experta en moda, lo sabe bien y por eso en su vestidor, probablemente uno de los más aclamados del panorama nacional, no faltan este tipo de prendas "todoterreno" capaces de solucionar cualquier quebradero de cabeza. Hoy mismo, en el nuevo 'post' que ha compartido en Instagram de su viaje a Nueva York, la modelo ha demostrado que una prenda tan sencilla como la camisa con estampado de rayas tiene el poder de dar un giro a un sencillo 'outfit' en cuestión de segundos.

De la mano de pantalones oscuros estilo 'wide leg' firmados por Cos y una chaqueta abotonada en explosivo color rojo de American Vintage, el punto más destacado del estilismo, Silva ha llevado un sencillo diseño en blanco y azul marino (el patrón clásico) de Uniqlo. Una camisa tan básica como elegante que consigue elevar la propuesta y aportar un plus de sofisticación, el equilibrio perfecto a un estilismo casual que completaba con zapatillas New Balance en tonos grises.

La camisa elegida por Eugenia pertenece a Uniqlo, firma que precisamente aboga por la atemporalidad y los diseños básicos. Un modelo de algodón clásico, de líneas simples y corte recto cuyo precio es de 34,90 euros.

Se trata de un diseño tan popular en el armario femenino que encontrar modelos similares es realmente sencillo, no hay marca de moda que no incluya varios en sus catálogos. Y no solo en la temporada otoño/invierno, donde es fácil llevarla bajo chaquetas o jerséis, sino durante todo el año. La camisa con estampado de rayas es perfecta para combinar con pantalones vaqueros y faldas o incluso para lucir sobre vestidos o tops a modo sobrecamisa, las opciones son múltiples. ¿A qué esperas para sumarla a tu armario?