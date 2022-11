Todos tus looks de invierno necesitan una boina, palabra de Eugenia Silva

La modelo ha elegido un clásico diseño de Uniqlo para completar un sencillo estilismo y ha confirmado el éxito, una temporada más, de este clásico complemento parisino.

Sara Ullate

Nunca subestimes el poder de los complementos. En muchas ocasiones la clave para conseguir que hasta el 'outfit' más sencillo se convierta en un 'lookazo' o se eleve en cuestión de segundos está en elegir unos zapatos que marquen la diferencia, un collar especial, un pañuelo o un simple cinturón. El último estilismo de Eugenia Silva es la prueba que lo ejemplifica, en su caso una boina ha sido suficiente para dar un giro de 180º a una propuesta otoñal.

La modelo española, que se encuentra de viaje en Nueva York junto a su hijo, no deja de regalarnos propuestas perfectas para esta época protagonizada por las lluvias y las bajas temperaturas. En este caso, Silva ha optado por sumarse a la tendencia del punto con un atractivo cárdigan 'oversize' de American Vintage, que ha combinado con pantalones azul marino y zapatillas blancas de Pedro García. Una propuesta sencilla y funcional que gracias a los complementos, en concreto a la clásica boina en negro que sumo como detalle final, se convertía en un look de lo más atractivo para los meses de invierno.

La boina, indispensable en los armarios de las expertas en moda parisinas, ha logrado erigirse como un accesorio de gran relevancia en los looks de invierno en estas últimas temporadas. Un 'must have' en propuestas del día a día que otorga un plus de sofisticación y glamour con su mera presencia.

La boina elegida por Eugenia Silva es un modelo clásico que pertenece a Uniqlo, pero en la actualidad el abanico de opciones en cuanto a tejidos, colores o tamaños es realmente amplio. Desde la opción más popular con el rojo por bandera que tantas veces hemos visto en el 'feed de Instagram' hasta las botinas con detalles en forma de lazos o pompones, las que cuentan con estampados o están confeccionadas en cuero o efecto piel.

La popularidad ha incrementado en los últimos año y con ello su presencia en todo tipo de firmas de moda para delicia de las que como nosotras adoramos el estilo parisino.