Decathlon crea el bañador moldeador que nos queda bien a todas

No importa tu edad o tu talla, la nueva colección te trajes de baño de la línea Nabaiji está creada para que nos sirva a todas.

UXÍA B. URGOITI

Se nota en el ambiente. Ya estamos en primavera. Los días de descanso de la Semana Santa están a la vuelta de la esquina. Las tiendas se llenan de nuevas tendencias, de diseños llenos de colores y tras ellas llega el que es uno de los momentos más emocionantes del año para algunas mujeres y más odiado para otras: el buscar un nuevo traje de baño para la temporada de verano.

Pero parece que las cosas están cambiando para que todas sintamos con emoción y alegría la idea de encontrar el bañador perfecto, y parece que todas llegan desde el país vecino, Francia. La primera firma en crear esta idea fue Etam, que hace unas semanas anunció la creación de una línea de baño, de bañadores y bikinis, de talla única que se adaptara a todos los cuerpos y ahora, se le ha unido la firma de deporte Decathlon, que da un pasito más allá, porque además de lanzar un bañador para todas, se trata de una prenda que moldea, es decir, estiliza tu cuerpo mientras lo luces. ¡una maravillosa notica para las que temen volver a enfundarse en su prenda de baño esta temporada.

La marca gala ha creado dentro de su línea de natación y deportes acuáticos, Nabaiji, una serie de bañadores que además de cambiar su diseño, siendo mucho más 'trendy' han decidido comprometerse con la diversidad del mundo de las mujeres, la idea de Decathlon es que estas prendas de baño nos queden bien a todas, sin tener que depender de edad, cuerpo o talla.

Los nuevos bañadores de Decathlon van desde la talla 36 hasta la 56 y tienen el secreto en su patrón. Todos llevan integrado un sujetador diseñado para garantizar una buena sujeción y que esta sea permanente. Además, han querido, a pesar de que están pensados para hacer deportes de agua, que tengan un toque 'trendy' y son de colores vivos y estampados que vas a ver mucho en las tiendas esta temporada de primavera verano.

Son prendas de baño perfectamente estudiadas y con un tejido elástico y de secado rápido, ya sabes que no hay nada peor que bañarte y luego estar húmeda durante horas, que se adapta a su silueta y no al revés. Tienen un pequeño plus, y es que, sin apretar, se ciñen a tu cuerpo y, sin que importe cuál sea tu edad o la forma de tu silueta, te estilizan. Hacen un efecto fit impresionantemente bonito.