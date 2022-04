La actriz y cantante mexicana se adelanta a las tendencias de la temporada seleccionando sus favoritos de Bershka: conjuntos de dos piezas, corsés, tejidos satinados... ¡Flechazo!

Tamara Conde

Tanto delante como detrás de las cámaras, Danna Paola consigue captar la atención de sus seguidores (y la de los que no lo son también) y convertirse en el centro de todas las miradas. Ya sea por su voz, su forma de actuar o su divertida manera de interactuar con el público, la cantante y actriz mexicana es todo un éxito. Suma más de 30 millones de seguidores en Instagram y en todas sus publicaciones consigue destacar bien por su carisma o por los 'looks' y maquillajes tan maravillosos que luce.

Danna Paola es tendencia y por ello, Bershka ha contado con ella para la nueva campaña 'Selected by Danna Paola'. Incluye prendas y accesorios elegidos exclusivamente por la actriz y que ya están disponibles en tiendas seleccionadas y en la página web.

Danna Paola ha decidido decantarse por una paleta de colores vivos, llamativos y alegres, como el lima o el mandarina, que nos evocan al verano, que está a la vuelta de la esquina (y no podemos tener más ganas). Prendas originales y especiales, pero a la misma vez, versátiles que pueden combinarse a la perfección con otras que ya tengamos en el armario. El 'cut out', plumas o satinados son algunas de las tendencias que se incluyen en esta colección, además de un 'total look denim' que también está arrasando esta primavera, y unos pantalones 'low waist' al estilo 2000 que tanto nos gustan.

Estas son las prendas de 'Selected by Danna Paola' para Bershka Ver 12 fotos

Los zapatos no iban a ser para menos y es que la mexicana ha elegido sandalias transparentes y con plataforma de colores que consiguen estilizar y realzar la figura (a la vez que ir cómoda). En cuanto a los accesorios, Danna Paola nos confirma que los abalorios de colores van a volver a estar presentes este verano. Collares y 'chockers' de cuentas y 'charms', así como anillos de resina de todos los colores y tamaños. Acabando con unas originales gafas de sol de silueta cuadrada y sin montura, Danna Paola ha conseguido completar esta colección, que estamos seguras, que va a tener mucho éxito esta temporada.

Una vez más, no ha dejado indiferente a nadie, y es que entre la interpretación, la música y ahora la moda, Danna Paola consigue dejarnos boquiabiertos con todo lo que hace.