Cristina Pedroche da las campanadas con este pijama navideño

La presentadora ha subido en sus redes sociales el 'look' con el que nosotras sí vamos a pasar la Nochevieja.

UXÍA B. URGOITI

No, no nos entiendas mal. No estamos diciendo que Cristina Pedroche vaya a dar las campanadas este año en pijama. Estamos seguras de que volverá a presentarla con un diseño espectacular que dará mucho o todo que hablar durante varios días. Pero antes de que llegue la última noche del 2021, la presentadora ha dado la campanada en sus redes sociales al publicar una foto suya con la ropa de estar por casa más ideal, y barata, de la temporada. Tanto es así, que estamos casi seguras de que para nosotras sí que va a ser el 'look' de Nochevieja.

La vallecana tiene el uniforme perfecto para estar en casa estos días en los que está haciendo tanto frío para nosotras o para que se lo regales a tu mejor amiga. Es el detalle clásico perfecto en el que siempre aciertas, porque ¿a quién no le gusta un pijama calentito? El de la Pedroche es gustoso y apetecible y, además, es perfecto para las fans de la navidad porque tiene como protagonista un gracioso muñeco de pan de jengibre.

El pijama de la presentadora es de la marca italiana Tezenis, y tenemos una gran noticia que darte, porque su precio es de 25 euros. Así que es posible que hasta te entre en el presupuesto de amigo invisible que habéis hecho en el trabajo o entre las amigas. El caso es que vas a quedar genial por muy poco dinero.

Nosotras estamos muy de acuerdo con lo que le gusta hacer a Cristina Pedroche en las jornadas de mucho frío como las que estamos viviendo en estos momentos: 'Ya tengo todo preparado para Navidad. Reconozco que si tengo un rato libre lo que más me apetece es estar en casa con el pijama o haciendo yoga, o las dos cosas a la vez', escribe la colaboradora de ‘Zapeando’ junto a la graciosa imagen; donde muestra el pijama, mientras hace una postura de yoga junto a su árbol de Navidad de su casa.

Este diseño de la marca italiana lo tienes también en rojo oscuro y en, por ahora, está disponible en todas las tallas.

Ahora ya puedes decidir si quieres pasar la última noche del año como Cristina Pedroche, que lo va a hacer con un 'lookazo' increíble o como nosotras, que lo que más nos apetece es quedarnos en casita con el pijama que le vamos a copiar a la presentadora.