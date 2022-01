¡Empiezan las rebajas! 10 trucos de experta para triunfar con tus compras

¿Sabías que el domingo es el mejor día de la semana para ir de rebajas? ¿Y la hora exacta a la que comienzan los descuentos en cada tienda? Entonces necesitas estos tips para acertar con tus compras.

¡Ya están aquí! Solo unos días después de la Navidad, las rebajas de enero se nos plantan delante para darnos una alegría y, aunque nuestra cartera sufra las consecuencias, nos ofrecen una gran oportunidad para invertir bien y comprar lo que necesitamos.

Como la experiencia previa nos dice que los descuentos pueden jugarnos malas pasadas, lo cierto es que no está de más recordar algunos trucos que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo para comprar en el periodo de ofertas. Menos es más, y lo aplicamos aquí también.

¿Sabías que el domingo es el mejor día para ir de rebajas? ¿O que crear una lista y hacer limpieza de armario antes de comprar pueden ser la salvación para evitar un derroche compulsivo? Atenta a estos 10 consejos de experta que te ayudarán a tener éxito en tus compras de rebajas.

1. Haz una lista con lo que realmente necesitas antes de salir de compras. Nunca nada nos ha traicionado más que comprar una cosa que días más tarde descubrimos que no necesitábamos. Para ahorrar dinero en periodo de rebajas no te lances a ciegas. Enumera las prendas o accesorios que quieres y que necesitas para ir directa y no caer en las trampas visuales de las tiendas

2. Saca antes de meter. Hacer limpieza de armario es fundamental antes de ir de compras porque te muestra dos cosas: que tienes cosas que no te pones y que tienes cosas que no sabías que tenías pero que ahora quieres ponerte. Un consejo imprescindible para ahorrar en las rebajas.

3. Guarda los links, las cestas de la compra a veces engañan. Si tienes la app de la tienda lo más normal es que se guarden las prendas que tengas en la cesta de la compra, pero a veces puede dar error. Por eso es recomendable guardar en un documento los links a los fichajes que has hecho para tener un 100% de seguridad.

4. Apunta las aperturas de las tiendas (tanto físicas como online). Por norma general, en las tiendas físicas las rebajas comienzan el día 7 de enero. Pero ¡atención! porque el mercado online manda y las prendas se agotan enseguida debido a las consumidoras que prefieren este método. En las apps y las webs las rebajas suelen comenzar un día antes, el 6 de enero, y abren a las 18:00 horas (pero prueba suerte porque a veces inician la apertura 15 minutos antes de la hora prevista). Este es el caso del grupo Inditex y, por tanto, de Zara, que ha adelantado sus rebajas más que nunca esta temporada a través de la 'app' y la web. ¡No te olvides de poner una alarma para que no se te pase la hora!

5. Existen días de la semana preferibles para ir de rebajas. Sí, y nosotras sabemos cuáles son. Los domingos son los mejores días. Por ejemplo Zara repone tallaje y hace inventario los domingos por lo que es más fácil que encuentres cosas interesantes este día que cualquier otro. Pero si el domingo lo tienes ocupado, el miércoles es otra buena opción. Es el día que entra todo lo nuevo ¡y la web echa humo!

6. Usa los filtros de tallas en las tiendas online para no crearte deseos imposibles. ¿Cuántas veces hemos entrado en una prenda que nos fascina pero no quedan tallas? La consecuencia de esto es una sensación de deseo irrealizable. Para evitarlo filtra tu talla y así solo aparecerá en tu búsqueda prendas que te sirvan.

7. Si lo encuentro en la web ¿cómo puedo comprarlo en tienda física? Una pregunta que nos hacemos todas y que (al menos en Zara) no tiene solución por el momento. La famosa 'disponibilidad en tienda' que podemos consultar en todas las webs cambia de tornas en el periodo de rebajas. Mientras que en el resto de Inditex puedes consultar qué tienda queda más cerca de tu ubicación para ir a ver esa prenda en persona, en las páginas del imperio de Amancio Ortega no ocurre. Y aunque hemos investigado otras opciones no hay mucho que hacer, salvo contactar con el servicio de atención al cliente y suplicar si la prenda (o la ocasión para llevarla) lo merece. Pero si te quieres arriesgar lo mejor sería ir al Zara más grande del mundo, situado en el Paseo de la Castellana, 79 (Madrid).

8. No compres lo que no necesitas. Adiós impulsos. Si te encanta pero no queda tu talla, no lo compres. Si te encanta pero sabes que no le vas a dar uso, no lo compres. Es normal que a veces nos dejemos llevar por los números rojos de descuento pero debemos pensar con mente fría: no queremos perder el tiempo en devoluciones o (lo que es todavía peor) perder dinero en prendas que no usaremos.

9. Di ''no'' a las prendas especiales si no tienes una fecha en el calendario para usarlas. Si no es nochevieja, no te hace falta un vestido de fin de año. Si no es verano, no te hacen falta unas sandalias. Es una regla que nos salva de compras no tan afortunadas. Pero si por ejemplo tenemos una boda en abril puede ser buen momento para ver qué vestidos pueden ser los candidatos. Todo es cuestión de organización.

10. Compra lo que realmente quieres. Por último pero no menos importante: el cóctel perfecto es comprar con la mente y el corazón unidos. Atenta a los básicos que reinarán en tu armario pero no te olvides de esa prenda de tendencia de la que llevas enamorada los últimos meses.

Ya lo sabes, amiga; las rebajas son como ir a un buffet: no por llenarte hasta arriba te sentirás mejor (ni te saciarás). Es preferible coger poca cantidad y de calidad. Pero la moda está para disfrutarla, así que ¡adelante! ya estás más que lista para triunfar en los descuentos de los próximos días.