Supera la ola de calor con este conjunto 'tie dye' de Zara

Combate las altas temperaturas con el conjunto estampado máxima tendencia del gigante de Inditex.

Cecilia Franco

No todo es cuestión de vestidos. Cuando tenemos algún evento o simplemente buscamos un look para ir a la oficina fresquitas, no dejan de venirnos a la mente cientos de ideas relacionadas con el mundo de los vestidos. Sin embargo, si algo hemos aprendido esta temporada es que los dos piezas han conseguido romper todas las reglas y hasta proclamarse como una de las opciones de invitada mas repetidas. Pues bien, en Zara hemos encontrado el conjunto perfecto para superar la ola de calor con estilo vayas donde vayas. ¡V

Sabemos lo complicado que puede llegar a ser encontrar un look a la altura de un día de oficina o de evento y que haga un calor terrible. Pero nada es imposible y eso es, precisamente, lo que ha querido demostrarnos Zara. Esta temporada, gracias al gigante de Inditex, tenemos este dilema completamente solucionado.

Gracias a la firma 'low cost' descubrimos prendas que son un tesoro, además de una selección de ideas máxima tendencia que, si no las encontramos disponibles, al menos nos quedamos con la inspiración. De esta forma, tratamos de llevar a la práctica esta teoría para lograr encontrar y adaptar estas ideas revolucionarias a nuestro armario. Y lo que está claro es que... ¡vuelve el 'tie dye'!

Aunque somos auténticas fans de los vestidos y no podemos dejar de soñar con los vestidos largos más fresquitos y sofisticados, hemos querido demostrar que los dos piezas están completamente a la altura de cualquier circunstancia. Porque tan solo necesitas fichar esta propuesta pijamera fresquita para cambiar por completo de idea con respecto a los dos piezas.

Y es que hemos encontrado una idea perfecta para superar las buenas temperaturas con actitud y descubrimos así el conjunto que todas buscaremos este verano.

15 fichajes para las rebajas de Zara de verano 2022 Ver 15 fotos

Este diseño es de Zara. Un conjunto compuesto por un pantalón corto y camisa de manga corta en estampado 'tie dye'. Un 'total look' de tejido tipo seda perfecto para superar las altas temperaturas en la oficina, en un evento o en la playa como opción para llevar, por ejemplo, sobre el bikini. Este conjunto te encantará por su versatilidad y por la cantidad de propuestas que podrás crear con ambas prendas juntas o por separado.

-10 vestidos de Zara y otras prendas que estarán rebajadas en julio y tenemos YA en nuestra cestas.

-Sombrilla, toalla, silla... Zara tiene todo lo que necesitas para un día de playa (y con estampados preciosos).

Es decir, esta temporada los conjuntos o dos piezas se van a convertir en nuestra nueva obsesión. ¿Preparada para arrasar con los conjuntos más estilosos de la temporada? Hazte con este y muchos otros y descubre su versatilidad, comodidad y frescura que te aportarán. Y baila sin parar el plena ola de calor.